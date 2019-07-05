معلومات أحدث تردد قناة time sport المفتوحة 2019 على القمر الصناعي النايل سات| تردد قناة تايم سبورت...

تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تما الإعلان أنه تردد قناة تايم سبورت المجانية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين اليوم مجانا، وذلك في مباريات دور ال16 من مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ السلام، في افتتاح سهرة اليوم الجمعة الموافق ل 5-7-2019 من مباريات الدور الثاني من كأس إفريقيا 2019، مما يزيد البحث عن كلمات مثل تردد قناة time sport 2019 الحالي، احدث معلومات تردد قناة تايم سبورت، بعد الإعلان انه تردد قناة time sport سيكون كذلك من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقوم بعرض مشاهدة مباريات اليوم في كأس إفريقيا 2019، وهما مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم، ومشاهدة مباراة السنغال وأوغندا اليوم.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم

بداية مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم الجمعة 5-7-2019، على تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات، وعلى البث الأرضي لقناة تايم سبورت، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة مساءا بتوقيت موريتانيا المحلي وهو نفس توقيت غرينتش ولندن العالمي، وفي الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة السادسة مساءا من ليلة اليوم الجمعة، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة السابعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتنطلق مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم على تردد قناة تايم سبورت، في تمام الساعة الثامنة ليلا بتوقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تردد مشاهدة قناة time sport المفتوحة على النايل سات

في هذه الفقرة سنترككم مع معلومات تردد قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة الجديدة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مباراة المنتخب المغربي ومنتخب بنين مباشرة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019.

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القناة time sport القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 معلومات البث الأرضي UHF 32 معدل ترميز القناة 27500

تردد قناة time sport المفتوحة أرضيا

القناة قناة تايم سبوت تردد البث الأرضي UHF 32

كما من المنتظر أن يكون تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وأوغندا مباشرة اليوم بشكل مجاني.

تجدون هنا:

جدول مباريات دور ال 16 في كأس إفريقيا 2019.