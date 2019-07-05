Match Morocco على قناة “تايم سبورت” على التردد الارضي| شجع بلدك واعرف طريقة تشغيل قناة...

اضبط تردد قناة “تايم سبورت” شجع بلدك ، نقلت قناة تايم سبورت كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ، تعرف على طريقة تشغيل قناة Time Sport يبحث عشاق الكرة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية البطولة وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي لكل مشاهدة البطولة من داخل الأراضي المصرية وخارجها حيث تمتلك مصر حقوق بث وإذاعة المباريات باعتبارها صاحب الأرض والجمهور وسوف تقام المباريات في أربع محافظات داخل أنحاء الجمهورية وهما محافظة القاهرة والسويس والاسكندرية والاسماعيلية.

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يستطيع أى شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضى يجب استقبال بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر، ونعرض فى السطور التالية خطوة بخطوة كيفية استقبال القناة الأرضية بجودة عالية على جهاز التليفزيون مهما كان نوعه..

** التلفزيونات التقليدية

– يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق “الإريال” القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

– يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

** الشاشات الحديثة

– يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

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– إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

** إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– قم بتركيب الهوائى الأرضى “الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

– عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها.

** إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2”

ركب الهوائى الأرضى “الأريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

– وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

– عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التى استقبلتها.