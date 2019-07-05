تردد قناة الميادين الجديد على نايل سات “مٌحدث يوليو 2019” Mayadeen قناة الأخبار المباشرة...

تردد قناة الميادين على النايل سات 2019 “دنيا الوطن” وكذلك جميع الترددات على جميع الأقمار الصناعية التي يتم بث محتوى القناة المتميز وسنستمر مع متابعي موقعنا الكرام في تحديث تقارير ترددات القنوات في خال تم تغيير التردد، خاصة مع التغيير الدائم لترددات العديد من لقنوات خاصة القنوات التي يقبل عليها المشاهد العربي في كافة البلدان العربية، وقد لاحظنا تزايد البحث على قناة تردد الميادين خلال الساعات لقليلة الماضية، لذا قررنا إعداد هذا التقرير الشامل لجميع ترددات قناة الميادين على جميع الأقمار الصناعية، وهي إحدى القنوات المميزة، لذلك سنتابع احدث تردد لقناة الميادين 2018 علي جميع الأقمار Frequency Channel Mayadeen.

تردد قناة الميادين على النايل سات وغرب سات وهوت بيرد وغيرها من الأقمار الصناعية، وهي قناة تعتبر جديدة نسبياُ، وهي في الأساس يغلب عليها المحتوى الإخباري، وتم انطلاق بث القناة في العام 2012، وكان شعار القناة منذ لحظة انطلاق بثها “الواقع كما هو”، وقد تمكنت القناة أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، فقد كانت القناة تغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة، وفي أحيان كثيرة كانت تغطيتها للأحداث حصرية.

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أهم البرامج التي قدمتها القناة منذ لحظة انطلاقها حتى الآن هي كالتالي:

برنامج مترو .

برنامج ومضات .

برنامج مناجاة .

برنامج تأملات .

برنامج كلمة حرة .

برنامج من الناصرة .

برنامج مين لمصر ؟

برنامج حرر عقلك .

برنامج أخر طبعة .

برنامج لعبة الأمم .

برنامج من الداخل .

برنامج الاقتصادية .

برنامج حوار الساعة .

برنامج بيت القصيد .

برنامج في الميادين .

برنامج تغطية خاصة .

برنامج ويبقى العراق .

برنامج أجراس المشرق .

برنامج شباب بالعربي .

برنامج موسيقى الشعوب .

برنامج رمضان بالمصري .

برنامج فلسطين تنتصر .

برنامج شاهد ثم ساعد .

برنامج ميدان المونديال .

برنامج مقاومة فتحرير .

برنامج ميدان الأولمبياد .

برنامج لاجئون لا مهاجرون .

ترددات الميادين على جميع الأقمار الصناعية

يتم بث قناة الميادين على العديد من الأقمار الصناعية سنناولها جميعها من خلال الجداول المفصلة التالية على جميع الأقمار الصناعية، حيث يتم بث قناة الميادين على أقمار صناعية عديدة وهي كالتالي:

تردد قناة الميادين على النايل سات “NileSat | 7° W”

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11391 (v) 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين التردد البديل علي نايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR 8.0°W نايل سات 11012 (h) 27500 – 5/6

FREQUENCY: 11392

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

NileSat | 7° W

FREQUENCY: 11391

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

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تردد قناة الميادين على القمر عرب سات بدر 4 “Arabsat (Badr 4) | 26° E”

المدار القمر التردد FEC/SR 26.0°E عرب سات 11958 (h) 27500 – 3/4

FREQUENCY: 11958

POLARIZATION: HORIZONTAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

تردد قناة الميادين على القمر يوتلسات “EUTELSAT 25B | 25.5° E”

FREQUENCY: 11678

POLARIZATION: HORIZONTAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 6/5

تردد قناة الميادين على القمر هوت بيرد “Hot Bird | 13° E”

المدار القمر التردد FEC/SR 13.0°E هوت بيرد 12111 (v) 27500 – 3/4

FREQUENCY: 12111

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

تردد قناة الميادين على القمر جلاكسي Galaxy 19 | 97° W

FREQUENCY: 1217

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 23000

FEC: 3/4

تردد قناة الميادين على الأقمار “Eutelsat | 7° West | Noorsat Bouquet, same angle as Nilesat”

FREQUENCY: 11391

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

تردد قناة الميادين على القمر سهيل سات “Arabsat”

المدار القمر التردد FEC/SR 25.5°E سهيل سات 11678 (h) 27500 – 5/6

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في حال كان لديكم أي استفسار عن أب تردد يمكنكم ترك تعليق وسنجيب عليكم في أقرب وقت، مع تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.