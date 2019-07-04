تردد قناة الرافدين بلس المصرية الجديد يوليو 2019 “يلا كورة” برنامج ستاد الزمالك .....

تردد قناة الرافدين الرافدين المصرية يلا كورة والتي تقدم برنامج انفراد ويقدمه سعيد حساسين، كما يذاع برنامج ستاد الزمالك حيث أعلن نادي الزمالك المصري يوم الاثنين الماضي الموافق 25 مارس بث برنامج ستاد الزمالك عبر تردد قناة الرافدين، ويرجع ذلك لإيقاف برنامج ستاد الزمالك على قناة المحور من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، حيث قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافه على قناة المحور الفضائية المصرية.

وقد أعلن نادي الزمالك المصري من خلال موقعه الرسمي إن برنامج “ستاد الزمالك” سوف يتم بثه على قناة الرافدين، وتم تحديد توقيت لإذاعة برنامج ستاد الزمالك في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما عن تردد قناة الرافدين بلس فعي من القنوات المجانية والمفتوحة بدون اشتراك أو تشفير، وتبث القناة محتواها على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع من خلال القمر نايل سات وسهيل سات.

تردد قناة الرافدين الرافدين المصرية يلا كورة مع برنامج ستاذ الزمالك

الموقع الرسمي لنادي الزمالك وتصريع بعرض برنامج ستاد الزمالك على تردد قناة الرافدين

حيث جاء على موقع الزمالك الرسمي ما يلي:

لا يُقهر ولا ينهزم.. “ستاد الزمالك” يظهر اليوم على قناة الرافدين، في خطوة جديدة تؤكد أن نادي الزمالك لا يقهر ولا ينهزم، تقرر ظهور برنامج “ستاد الزمالك” في الحادية عشرة مساء اليوم على قناة الرافدين، ويستمر ظهور البرنامج على القناة حتي زوال الغمة، وتردد قناة الرافدين هو 11430 v . Advertisements

تردد القناة عبر القمر النايل سات 7 غرب

11430 التردد

27500 معدل الترميز

الاستقطاب أو القطبية رأسي V

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد صدر عنه قرارا يوم الأحد 24 مارس 2019 بإيقاف برنامج ستاد الزمالك والمذاع عبر قناة المحور الفضائية المصرية، وذلك لمدة ثلاثون يوماً، بعلإضافة إلى تغريم قناة المحور مبلغ 50 ألف جنيها، وذلك بناء على ما توصلت إليه لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة”، لذلك تقرر منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها”، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها”، ويتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

جميع ترددات قناة الرافدين على نايل سات وسهيل سات

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية نايل سات 12380 V 27500 5/6 SD نايل سات 11430 V 27500 5/6 SD سهيل سات 11142 H 27500 5/6 SD

تردد قناة الرافدين بلس

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شهدت قناة الرافدين بلس في الفترة الأخيرة عملية تجديد شاملة لمحتواها الإعلامي، مما ساعد على جذب شريحة كبيرة من المشاهدين والمتابعين الجدد، وحققت قناة الرافدين في فترة وجيزة نسبة مشاهدة متعاظمة ومتنامية، خاصة مع برنامج انفراد والذي يقوم على تقديمه سعيد حساسين.