قناة فوركس الأولى هي القناة الوحيدة التي تعمل في مجال متابعة حركة العملات والتجارة بالذهب، وتتميز القناة بمشاهدات مميزة للأشخاص المهتمين بتلك النوع من التجارة.

تعد قناة فوركس الأولى من أهم الأسواق المالية عبر الأقمار الصناعية، فحجم تداول الأوراق المالية على القناة قد تصل إلى تريليون دولار أمريكي يومياً، فهي تقدم يد العون للتجار المبدئين، بالإضافة إلى وضع مقترحات جديدة لهؤلاء المبتدئين.

تردد قناة فوركس الأولى “Frequency Channel 1st Forex TV

تشهد القناة قبولاً حسناً من كافة المشاهدين في العالم؛ فهي قناة متخصصة في تداول العملات الأجنبية حول العالم، كما أن القناة تعمل بمصداقية وشفافية لم تحدث من قبل، فهي تتحرى الأخبار جيداً قبل عرضها على القناة، وخاصةً إذا كانت هذه الأخبار تخص أسهم الشركات الكبرى؛ فهذه الأخبار تعد مسئولية كبرى، لما تتخذه بعض الشركات من قرارات ضرورية تخص البيع أو الشراء، والتي يهتم بها المستثمرين الصغار.

تردد قناة فوركس الأولى الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

عزيزي المشاهد؛ إذا كنت من هواة تداول الأوراق المالية والذهب، فنتمنى لك مشاهدة ممتعة وحظ وافر مع قناة فوركس الأولى الموجودة على قائمة Frequency Channel 1st Forex TV””

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة 12398 27500 عمودي / رأسي 6/5 SD

أبرز مهام قناة فوركس الأولى