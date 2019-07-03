قناة فوركس الأولى هي القناة الوحيدة التي تعمل في مجال متابعة حركة العملات والتجارة بالذهب، وتتميز القناة بمشاهدات مميزة للأشخاص المهتمين بتلك النوع من التجارة.
تعد قناة فوركس الأولى من أهم الأسواق المالية عبر الأقمار الصناعية، فحجم تداول الأوراق المالية على القناة قد تصل إلى تريليون دولار أمريكي يومياً، فهي تقدم يد العون للتجار المبدئين، بالإضافة إلى وضع مقترحات جديدة لهؤلاء المبتدئين.
تردد قناة فوركس الأولى “Frequency Channel 1st Forex TV
تشهد القناة قبولاً حسناً من كافة المشاهدين في العالم؛ فهي قناة متخصصة في تداول العملات الأجنبية حول العالم، كما أن القناة تعمل بمصداقية وشفافية لم تحدث من قبل، فهي تتحرى الأخبار جيداً قبل عرضها على القناة، وخاصةً إذا كانت هذه الأخبار تخص أسهم الشركات الكبرى؛ فهذه الأخبار تعد مسئولية كبرى، لما تتخذه بعض الشركات من قرارات ضرورية تخص البيع أو الشراء، والتي يهتم بها المستثمرين الصغار.
تردد قناة فوركس الأولى الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات
عزيزي المشاهد؛ إذا كنت من هواة تداول الأوراق المالية والذهب، فنتمنى لك مشاهدة ممتعة وحظ وافر مع قناة فوركس الأولى الموجودة على قائمة Frequency Channel 1st Forex TV””
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|الجودة
|12398
|27500
|عمودي / رأسي
|6/5
|SD
أبرز مهام قناة فوركس الأولى
- تهتم قناة فوركس 1 بعرض أخبار البورصة العالمية واسهم الشركات.
- تعرض يومياً أسعار الذهب العالمية.
- تعمل على تعليم المبتدئين المصطلحات التجارية الخاصة بالفوركس مثل مفهوم ( زوج العملات – أكثر أزواج العملات) – تداول ( سوق الدولار الأمريكي – اليورو – الين الياباني)
- كما تُعلم مفهوم النقط في السوق المالي فوركس من خلال التغير في سعر الأسهم سواء كانت بالهبوط أو الصعود.
- تعطي للمبتدئين نصائح هامة جداً، خاصةً في أوقات البيع، وأفضل وقت للشراء أو البيع، مع تحليل موضوعي من قبل خبراء الاستثمار في العالم على قناة فوركس 1.