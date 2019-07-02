استقبل الآن تردد قناة اليرموك الجديد HD Yarmouk TV يوليو 2019 بعد التعديل على نايل سات

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV الجديد بعد التعديل الأخير والتي قامت مؤخراً بنقل المسلسل التركي التاريخي مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والعديد من الأعمال الدرامية المتميزة، فالتردد بعد التعديل هو نفس التردد ولكن بتقنية اتش دي HD عالية الجودة، وهذا يتطلب من متابعي ومشاهدي القناة توفر جهاز استقبال وشاشة عرض تدعم تقنية HD، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على مواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 146 ، وكذلك مواعيد عرض الأعمال الدرامية الأخرى.

أما عن قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV فهي من القنوات التي تبث محتواها من المملكة الأردنية، ونالت القناة شهرة كبيرة ببثها لمسلسل قيامة ارطغرل خاصة الجزء الخامس من المسلسل ذو الأحداث المثيرة، ويمكن مشاهدة القناة بالتقنية الجديدة في جميع البلدان العربية بجودة مشاهدة فائقة بدون انقطاع أو تشوبش.

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك Yarmouk TV

Advertisements

مسلسل كوت العمارة على تردد قناة اليرموك أتش دي HD

السبت عند الساعة 21:00

يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

قد يهمك التعرف على:

جميع ترددات قنوات القمر نايل سات “تحديث يوليو 2019” التردد السحري لجلب وتنزيل جميع الترددات بضغطة واحدة

ونأمل أن نكون قد أعددنا هذا التقرير عن قناة اليرموك الفضائية وما تقدمه من أعمال درامية وبرامج بطريقة لائقة تليق بمتابعينا الكرام، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير لنجيب على جميع استفساراتكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.