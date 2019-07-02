معلومات تردد قناة time sport المفتوحة 2019 على القمر الصناعي النايل سات| تردد تايم سبورت المجانية...

تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تما الإعلان أنه تردد قناة تايم سبورت المجانية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مباشرة اليوم مجانا، وذلك في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، من دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ السويس الجديد، في سهرة اليوم الثلاثاء الموافق ل 2-7-2019، مما يزيد البحث عن كلمات مثل تردد قناة time sport 2019 الحالي، احدث معلومات تردد قناة تايم سبورت، بعد الإعلان انه تردد قناة time sport سيكون كذلك من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقوم بعرض مشاهدة مباريات اليوم في كأس إفريقيا 2019.

موعد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم

بداية مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس مباشرة اليوم الثلاثاء 2-7-2019، على تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات، وعلى البث الأرضي لقناة تايم سبورت، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت موريتانيا المحلي وهو نفس توقيت غرينتش ولندن، وفي الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وفي الساعة التاسعة من ليلة اليوم الأحد، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام العاشرة قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتنطلق متابعة مباراة موريتانيا وتونس اليوم على تردد قناة تايم سبورت، في تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت الإمارات وعمان.

تردد مشاهدة قناة time sport المفتوحة على النايل سات

في هذه الفقرة سنترككم مع معلومات تردد قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة الجديدة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مباراة المنتخب التونسي وموريتانيا مباشرة اليوم الثلاثاء.

Advertisements

القناة time sport القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 معلومات البث الأرضي UHF 32 معدل ترميز القناة 27500

تردد قناة time sport المفتوحة أرضيا

القناة قناة تايم سبوت تردد البث الأرضي UHF 32

قبل مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا، يتواجد منتخب نسور قرطاج في المركز الثاني من المجموعة الخامسة، برصيد نقطتين فقط، بعد التعادل في المباراة الأولى والثانية على التوالي، وفي الجانب الأخر من لقاء اليوم، حيثث قبل بداية مشاهدة مباراة تونس اليوم، يتواجد المنتخب الموريتاني في المركز الأخير من المجموعة الخامسة، برصيد نقطة واحدة، حققها بعد التعادل في مواجهة، وانهزم في المباراة الأخرى.

مما يجعل مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم، هي الفرصة الأخيرة للمنتخبين من أجل التواجد ضمن المنتخبات المتأهلة إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019، حيث نتيجة الفوز، هي التي ستتأهل أحد المنتخبين بشكل كبير إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية، وفي حالة نهاية متابعة مباراة موريتانيا وتونس اليوم، بنتيجة التعادل، على المنتخبين انتظار انتهاء نتيجة مباراة مالي وانجولا، التي ستجري في نفس توقيت مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا مباشرة على تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

تجدون هنا:

جدول مباريات دور ال 16 في كأس إفريقيا 2019.