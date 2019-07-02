تردد قناة دي موفيز D Movies على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة احدث الأفلام الأجنبية

تردد قناة دي موفيز بشرى لكل متابعين قناة D Movies، حيث عادت للعمل مرة أخرى بعد تحديث التردد الخاص بها، قناة دي موفيز من القنوات المميزة والذي ظهرت في الفترة الأخيرة ببثها لأحدث الأفلام الأجنبية ذو طابع الأكشن والإثارة، والذي يفضله الكثير من هواة مشاهدة الأفلام الأجنبية المشوقة والمثيرة.

ظهرت قناة D Movies من جديد من خلال القمر الصناعي نايل سات في موقعه المداري 7 غرب، لتعرض من جديد كل الأفلام الأجنبية المفضلة لكافة مجتمعات الوطن العربي سواء للشباب أو لكبار السن.

– الآن تردد قناة دي موفيز D Movies

قناة D Movies هي واحدة من قنوات شبكة دوللي المتخصصة في عرض المسلسلات والأفلام، والتي على نفس الموقع Nilesat 7° West، والتي تشمل الآتي:

قناة دوللي مسلسلات … Dolly Mosalsalat

من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات الدرامية المصرية.

قناة دوللي سينما…. D Cinema

إحدى القنوات المتخصصة في بث الأفلام العربية المصرية، ولكنها في الفترة الأخيرة، تبث مسلسل جديد كامل كل ثلاث أيام.

قناة دي موفيز …..D Movies

تبث من خلالها الأفلام الأجنبية المتخصصة في عرض أفلام الإثارة والتشويق + 18.

تردد قناة دي موفيز عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ التشفير 12604 27500 أفقي 4/3 مجاني

أهم الأفلام التي تعرضها قناة D Movies

قناة دي موفيز من القنوات العربية المتخصصة في بث الأفلام الأجنبية المختلفة، ولكن أفلام الإثارة والحركة. قناة D Movies تعرض أفلام على مدار 24 ساعة وبشكل مجاني من خلال القمر الصناعي نايل على موقع 7 غرب، حتى يتسنى لك المشاهدين رؤية واضحة وممتعة، والتي تعرض أنواع مختلفة من الأفلام:

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أفلام الرعب ومصاصي الدماء.

أفلام الأكشن والمغامرة.

أفلام الجرائم والمخابرات.

أفلام الخيال العلمي.

أفلام الحروب العالمية والتاريخية.

استقبل … إشارة البث عبر القمر الصناعي نايل سات