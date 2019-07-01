“الآن” أحدث تردد قناة أون تي في On TV على القمر الصناعي نايل سات

الآن أحدث تردد قناة أون تي في On TV تلك القناة التي كانت تعود ملكيتها في وقت سابق إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والذي قام ببيعها لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة الذي قام بإحداث العديد من التغييرات على القناة والتي كان منها تغير الاسم واللوجو الخاص بها، كما قام بتطوير المحتوى الذي تقدمه ليكون أكثر تناسبًا وملائمة لاحتياجات الجمهور المشاهد في جميع أنحاء الوطن العربي.

برامج قناة أون تي في On TV على القمر الصناعي نايل سات 2019

كما قام بإدخال تغيرات جوهرية في أنظمة القناة اعتمادا على التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات المستخدمة، لرفع جودة البث الخاص بها تجنبا لأية تشويش أو انقطاع أو ما شابه ذلك، ومن ضمن التعديلات التي أجراها أيضا، تلك الخاصة بالمضمون وشكل البرامج المقدمة عليها في محاولة لاستقطاب أعلى نسبة مشاهدة.

بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج الهامة والمتميزة التي تقدمها القناة، تختص قناة أون تي في أيضا بعرض الكثير من المسلسلات والأعمال الدرامية والأفلام السينمائية، هذا إلى جانب النشرات الإخبارية التي تأتى على مدار الساعة والتي تتابع كل ما هو جديد يطرأ على الساحة من أحداث وقضايا سياسية هامة سواء في الشأن المصري أو الشأن العربي أو حتى الشأن العالمي، كما تنفرد القناة أيضا بنقل العديد من مباريات كرة القدم الهامة والتي جعلتها محط اهتمام الكثير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وليس في مصر فقط.

Advertisements

تردد قناة أون تي في الفضائية على النايل سات 2019

كما أننا لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة زاد البحث عن التردد الخاص بهذه القناة للاستمتاع بما تقدمه من محتوى هادف ومميز، واليوم ننقل لكم التردد الجديد الخاص بها بعدما تم تغيره، فقط كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10853

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

جدول برامج القناة

يسعدنا تواصلكم الدائم معنا عبر تعليقات موقعنا موقع عرب فور نيوز للرد على جميع الأسئلة أو الاستفسارات.