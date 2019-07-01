تحديث تردد قناة “بي آوت كيو” الرياضية على القمر الصناعي عرب سات 2019/ والإستمتاع بمتابعة...

“بي آوت كيو” هي مجموعة قنوات رياضية تابعة لشركة كوبية كولومبية تحمل نفس الاسم، وتقوم هذه القنوات ببث مباريات كرة القدم العالمية والدولية بطريق القرصنة، وتعمل على محاربة الاحتكار في بث مباريات كرة القدم العالمية، وهي تبث إشارتها عبر القمر الصناعي عرب سات وليس بطريق النت، وهذه المجموعة تضم عشر قنوات رياضية تبث الأحداث الرياضية العالمية والدولية.

وأصبحت قنوات “بي آوت كيو” من أشهر القنوات على ساحة القنوات الرياضية خلال الفترة الآخيرة، حيث تبث اشارتها مجاناً دون اشتراك كباقي قنوات الرياضة المشفرة مثل قنوات “بي إن سبورت” القطرية، ويتم استقبال الاشارة عبر ريسيفر حديث يعمل بتقنية عالية الجودة تسمي H265، حيث تقدم القناة جميع الأحداث الرياضية الهامة على الساحة، ومنها خلال هذه الفترة بطولة كأس أمم أفريقيا.

تردد قناة “بي آوت كيو” 2019 على العرب سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11270 أفقي 27500 عرب سات

مباريات اليوم في بطولة أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا/ المغرب في تمام ال6 مساءً الجولة الثالثة ناميبيا/ كوت ديفوار في تمام ال6 مساءً الجولة الثالثة كينيا/ السنغال في تمام ال9 مساءً الجولة الثالثة تنزانيا/ الجزائر في تمام ال9 مساءً الجولة الثالثة

أهم ما تقدمه قناة “بي آوت كيو” الرياضية

تقوم القناة ببث مباريات البطولات العالمية والدولية مثل الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي ودوري أبطال أسيا، والدوري الأسباني وبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر خلال هذه الفترة، ويتبع كل مباراة استديو تحليلي يبحث أهم النقاط الخاصة بالمباراة، وتتميز بصورة وصوت عالي الجودة لجزب أكبر عدد من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”.

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يمكنك التعرف معنا على تردد بي إن سبورت المفتوحة.

ويمكنك ايضاً التعرف معنا على تردد بي إن سبورت الإخبارية.

استقبال قناة “بي آوت كيو” الرياضية

يتم استقبال تردد قنوات “بي آوت كيو” الرياضية من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك على ريسيفرات معينة يتم من خلالها فتح القناة عليها ومتابعة المباريات التي يبحث عنها الكثير وتنقل على قنوات مشفرة مثل بي إن سبورت.

أنواع الريسيفرات لفتح “بي آوت كيو” الرياضية

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

ونتمني أن نكون توصلنا للمعلومات الصحيحة ووضعها بين أيديكم بأسهل وأبسط الطرق، حتي يستطيع متابعينا ضبط اشارة القناة ومتابعة المباريات العالمية والإستمتاع بمشاهدة شيقة.