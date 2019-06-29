معلومات تردد قناة time sport المفتوحة 2019 على القمر الصناعي النايل سات| تردد تايم سبورت الناقلة...

تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تما الإعلان أنه تردد قناة تايم سبورت المجانية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم، وذلك في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، من دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ القاهرة بالعاصمة، في سهرة يوم الاحد، مما يزيد البحث عن كلمات مثل تردد قناة time sport 2019 الحالي، احدث معلومات تردد قناة تايم سبورت، بعد الإعلان انه تردد قناة time sport سيكون كذلك من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم

بداية مشاهدة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019، على تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات، وعلى البث الأرضي لقناة تايم سبورت، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش ولندن، وفي الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وفي الساعة التاسعة من ليلة اليوم الأحد، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام العاشرة قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات

في هذه الفقرة سنترككم مع معلومات تردد قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة الجديدة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشرة اليوم.

القناة time sport القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 معلومات البث الأرضي UHF 32 معدل ترميز القناة 27500

تردد قناة time sport المفتوحة أرضيا

القناة قناة تايم سبوت تردد البث الأرضي UHF 32

تجدون هنا:

جدول مباريات دور ال 16 في كأس إفريقيا 2019.