“التردد الجديد” تردد قناة بي أوت كيو الجديد 2019 beoutQ HD لمتابعة مباريات كأس الأمم وكوبا أمريكا...

قناة بي أوت كيو ؛ أحد أهم القنوات على الإطلاق في الوقت الحالي، والتي يبحث عنها فئة كبيرة من المواطنين عشاق كرة القدم، من أجل متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الوقت الحالي في جمهورية مصر العربية وتشارك فيها عدد كبير من الدول العربية، كما تعمل القناة على إذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل، وتشارك بها أقوى المنتخبات العالمية على الإطلاق.

وقد انطلقت قناة بي اوت كيو بشكل رسمي في عام 2017، حيث نقلت بطولة دوري أبطال أوروبا، كما نقلت القناة أيضاً مباريات كأس العالم 2018 المقام في روسيا، والذي حققه المنتخب الفرنسي، وتعمل القناة على نقل كافة البطولات بشكل مجاني لكافة عشاق الكرة في الأرض.

وتعمل القناة أيضاً على كسر احتكار شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية للأحداث الرياضية، وقد رفعت القناة شعار “الرياضة للجميع” وتبث القناة برامجها من كولومبيا.

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تردد قناة بي أوت كيو الجديد 2019

وتعمل قناة بي أوت كيو، على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة والتي يمكن لكافة عشاق الكرة استقبالها بشكل سهل ومبسط في المنزل لمتابعة الأحداث الرياضية.

اسم القمر تردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 27500 5/6 عمودي V نايل سات 12034 27500 5/6 أفقي H عرب سات 12207 27500 5/6 أفقي عرب سات 11919 27500 5/6 عمودي عرب سات 12380 27500 5/6 عمودي

وتعمل القناة على تحديث التردد الخاص بها بشكل أوتوماتيك على الريسفر الخاص بها، وذلك من أجل الحصول على أفضل جودة وأقوى إشارة.