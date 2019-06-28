بدأ السبت 25 مايو 2019، بث مباراة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ينتظر الكثيرين من مشجعي ومتابعي الساحرة المستديرة، من الفرق الإفريقية، والتي يشارك فيها 24 منتخبا إفريقيا متميزا، يتنافسون على كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2019، والتي تقام على الأراضي المصرية.

تردد تايم سبورت

الأماكن التي ستقام فيها البطولة

تقام البطولة ها العام في مصر في العديد من الملاعب المصرية المعده لذلك والمستعدة لاستقبال الفرق والجماهير بجاهزية عالية:

ستاد برج العرب بالإسكندرية. ستاد القاهرة. ستاد السلام ستاد الدفاع الجوي ستاد الإسكندرية ستاد الكلية الخربية ستاد الاسمتعيلية ستاد الجيش بالسويس.

أهم المعلقين

حاتم بطيشة

ايمن الكاشف

عصام عبده

محمد رمضان

طارق الادورى

تردد تايم سبورتس الرياضية

تشارك بطولة الأمم الإفريقية هذا العام 24 فرقة رياضية، وذلك بعد اشتراك 16 فرقة رياضية في النسخة الأخيرة للبطولة، وتقوم تايم سبورت الرياضية، المجانية، بالبث الحصري للمباريات، على البث الأرضي والفضائي:

Advertisements

القمر نايل سات التردد الفضائي 11449 التردد الأرضي 32 UHF الاستقطاب أفقي الترميز 27500

المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم

أحمد شوبير

سيف زاهر

تامر صقر

حازم امام

حسني عبد ربه

عماد متعب

عبد الظاهر السقا

جمال الغندور

ويشارك في التعليق على المباريات

حسن شحاته

طه اسماعيل

حسنى عبد ربه واخرين

وجدير بالذكر أن بث مباريات بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورتس مجاني بشكل كامل، على القناة الأرضية أو الفضائية، وهي تأتي في إطار التعاون بين المؤسسات الإعلامية لإتاحة مشاهدة متميزة ومجانية للمشاهد المصري للمباريات التي تقام على ملاعبه.