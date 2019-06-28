تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي اليوم الجمعة 28-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، ولا أحد يستطيع أن يُنكر أن مباراة اليوم ستكون قوية حيث أنها تجمع بين فريقين من ألمع المنتخبات الأفريقية، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي يفضلون المنتخب التونسي ويرغبون بمتابعة كافة مبارياته، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم تردد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة اليوم الجمعة 28 يونيو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي واحد من المنتخبات الواقعة في المجموعة الخامسة، ويشاركها منتخب أنجولا ومنتخب موريتانيا ومنتخب مالي، ولذلك سيقوم المنتخب التونسي ببذل جهود كبيرة حتى يتمكن من الفوز اليوم وبذلك يضمن فرصة التأهل إلى الدول المقبل في بطولة أمم أفريقيا.

ونذكر أيضًا أن مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المالي ستقام في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي مجانًا

وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي على جميع القنوات المفتوحة التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير، وكذلك سنتعرف على الأقمار الصناعية التي تنقل المباريات: