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تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي اليوم الجمعة 28-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

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القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، ولا أحد يستطيع أن يُنكر أن مباراة اليوم ستكون قوية حيث أنها تجمع بين فريقين من ألمع المنتخبات الأفريقية، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي يفضلون المنتخب التونسي ويرغبون بمتابعة كافة مبارياته، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم تردد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة اليوم الجمعة 28 يونيو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي واحد من المنتخبات الواقعة في المجموعة الخامسة، ويشاركها منتخب أنجولا ومنتخب موريتانيا ومنتخب مالي، ولذلك سيقوم المنتخب التونسي ببذل جهود كبيرة حتى يتمكن من الفوز اليوم وبذلك يضمن فرصة التأهل إلى الدول المقبل في بطولة أمم أفريقيا.

ونذكر أيضًا أن مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المالي ستقام في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي مجانًا

وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي على جميع القنوات المفتوحة التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير، وكذلك سنتعرف على الأقمار الصناعية التي تنقل المباريات:

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة التشاد
قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 قناة بين سبورت الفرنسية
DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة ديكال بلوس
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

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Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

تردد قناة اورتيم ORTM
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب  ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة يورو سبورت 2
Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة Eurosport 2
Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT +
Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول
Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة UBC TV Uganda
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تردد قناة RTS1
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