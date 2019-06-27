تردد قنوات الكأس الفضائية 2019 لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا وافريقيا وأوروبا مجاناً على النايل...

تردد قنوات الكأس الفضائية الجديد لعام 2019، وهي قنوات قطرية تبث من الدوحة بقطر، بدأ بثها في أبريل 2006، وهي معنية بتسليط الضوء على البطولات الخليجية والأسيوية، وهي تضم مجموعة من ثماني قنوات ذات تقنية جودة وبث عاليتين، وتبث عبر عدة أقمار منهما النايل سات والعرب سات، بدأت القناة كتابع لقناة الجزيرة الإعلامية ثم تحولت لشبكة قنوات البي ان عقب انفصالها عن الجزيرة الرياضية، وقد أصبحت قنوات الكأس 3 و6 و7 و8 تابعة لقنوات البي ان سبورت الرياضية القطرية.

قناة الكأس الفضائية هي ثاني القنوات الرياضية القطرية بعد الجزيرة الرياضية، وقد نالت العديد من الجوائز بفضل تغ

يتها المميزة للأحداث الرياضية الهامة في قطر والخليج العربي خاصة كرة القدم، كما عنت القناة بتغطية مباريات المنتخبات الخليجية والعربية بشكل عام ونقل العديد من الأحداث الكروية العامة بصورة مجانية، كأس العالم وكأس الخليج وكأس الأمم الأسيوية، ليذيع صيتها بشكل كبير في منطقة الخليج العربي.

من أبرز برامجها برنامج المجلس مع خالد جاسم، وقد حصلت قنوات الكأس الفضائية على حق البث المجاني لبطولة كأس الآمم الأسيوية 2019 وهو ما جعل الكثير من المتابعين يبحثون عن تردد القناة.

أبرز برامج قناة الكأس

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تردد قنوات الكأس الرياضية 2019 على العرب سات والنايل سات