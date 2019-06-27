اضبط| تردد قناة تايم سبورت على النايل سات كيف تستقبل القناة مباريات كأس الأمم الافريقية –...

ضبط قناة “تايم سبورت” على النايل سات بدون تشفير على التردد الأرضي، والمختصة بإذاعة منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 12 يوليو، والقناة تذيع كافة مباريات البطولة بصورة مجانية، والمقرر أن تبدأ بثها من يوم الأحد 26 مايو فضلاً عن الاستديوهات التحليلية للمباريات قبل وأثناء وعقب انتهاء المباريات، حيث خاضت مصر حتى الآن مباريتين في دور المجموعات الأولى مع زيمبابوي والتي انتهت بفوز مصر 1-0 والثانية مع الكونغو التي انتهت بفوز مصر أيضاً 2-0.

تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباريات أمم افريقيا 2019

تبث قناة تايم سبورت عبر قمر النايل سات من خلال بثها على القناة الفضائية وعبر الحيز الأرضي على التردد التالي:-

القناة القمر التردد الحيز الأرضي معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 H 32 UHF 27500

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محللي ومقدمي برامج قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت باقة من أبرز محللي كرة القدم في مصر، أمثال أحمد شوبير – سيف زاهر – حسني عبد ربه – عماد متعب، إلى جانب عمالقة التعليق في مصر أيمن زاهر – حاتم بطيشة.

كيف تستقبل تردد قناة تايم سبورت على التردد الأرضي

مباراة مصر وأوغندا

مباراة هامة تضم كلا من منتخب مصر ومنتخب وأوغنداً، وهي المباراة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، بعد أن فازت مصر في المبارتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونفو بهدف مقابل لا شئ وهدفين مقابل لا شئ.

مباراة مصر واوغندا تقام يوم الأحد 30 يونيو في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب ستاد القاهرة بمدينة نصر، ويدخل المنتخب الوطني المصري المباراة وهو متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمن رسمياً التأهل لدور الـ 16 من البطولة الأفريقية، والمجموعة الأولى التي بها مصر تضم أيضاً أوغندا والكونغو وزيمبابوي، ويشارك في البطولة الأفريقية 24 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.