تردد قناة الأردن الرياضية الجديدة تحديث يونيو 2019- JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت” شاهد...

تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS HD الجديد عالية الجودة بتقنية HD قي حلتها الجديدة والناقلة للدوري السعودي والعديد من البطولات التي تهم عشاق الساحرة المستديرة على امتداد الوطن العربي الكبير، ومنذ انطلاق القناة بالتقنية الجديدة أصبحت محل بحث متعاظم، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير على قناة الأردن الرياضية الجديدة 2019، وذلك حتى نسهل ونيسر على المشاهد العربي متعة المشاهدة لأهم الأحداث الرياضية.

أعلنت قناة الأردن الرياضية، عن إطلاق تردد القناة الجديد بتقنية HD، قبل 24 ساعة فقط من المباراة الهامة بكأس السوبر بين فريقي الجزيرة والوحدات، حيث أعلنت قناة الرياضية الأردنية عبر صفحتها الرسمية على الفبس بوك عن تفعيل تقنية HD،وذلك على القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك من خلال التردد 12398V، ولن نكتفي بذلك، بل سنستعرض مع متابعينا الكرام جميع ترددات قناة الأردن الرياضية على كافة الأقمار الصناعية التي تبث محتواها الرياضي من خلالها.

تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت”

رابط البث المباشر لقناة الأردن الرياضية رابط الصفحة الرسمية لقناة الرياضية الأردية على الفيس بوك

تردد قناة الأردن الرياضية hd

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 10930 H 27500 5/6 نايل سات 12398 V 27500 5/6 عرب سات 12054 عمودي 27500 5/6 الهوت بيرد 12398 افقي 27500 5/6

تردد قناة الأردن الرياضية HD

ومن خلال تردد قناة الأردن الرياضية المتميزة يمكن متابعة أفضل الاستوديوهات الرياضية للعديد من الأحداث الرياضية الهامة، خاصة بعد التطوير الأخير بإضافة تقنية HD، هذا بإضافة للتقنية العادية SD، والتي ما زالت القناة تبث من خلالها أيضا.

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تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت”

تردد القناة HD على نايل سات : 12398.

الاستقطاب : رأسي V.

الترميز : 27500.

تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS SD

تردد القناة SD على نايل سات : 10930.

الاستقطاب : أفقي H.

الترميز : 27500.

اسم القناة في قائمة قنوات نايل سات : JORDAN SPORT.

ومن الجدير بالذكر أن تردد تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت” بمكن استقبال بثها من خلال العديد من الأقمار الصناعية، فهي تبث محتواها المتميز من خلال القمر نايل سات وعرب سات وسهيل سات والقمر الأوروبي الهوت بيرد، وتتميز قناة الأردن الرياضية بكونها قناة مجانية مفتوحة، حتى أنها أصبحت من القنوات الرياضية التي تنامي البحث عنها عربيا خلال الفترة الأخيرة، فالقناة تعمل بتقنية عالية بدون انقطاع على مدار الساعة، ويمكن استقبالها بسهولة ويسر بدون تشفير.

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كما تتميز قناة الأردن الرياضية بمحتوى غاية في التميز من خلال فريق عمل رائع، والقناة تهتم بجميع الأحداث الرياضية ولا تقتصر على الساحرة المستديرة “كرة القدم” فقط، فتتميز بعرض كل جديد في عالم الرياضة المحلية والعربية والعالمية، فمحتواها المتميز جعل لها قاعدة واسعة من المتابعين على امتداد الوطن العربي.