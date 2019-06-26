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اعرف تردد قناة بى أوت كيو الرياضية beoutq sport الجديد على النايل سات وعرب سات لمشاهدة كأس الأمم...

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تردد قنوات بي اوت كيو beoutq sport من اكثر الترددات التي عليها بحث كثيف على مواقع الانترنت، بالنسبه لمشاهدى كره القدم في كل مكان وذلك لانها  تقوم بنقل العديد من البطولات العالمية، مثل بطوله كأس الامم الافريقيه والتي تقام حاليا بمصر، حيث تقوم قنوات بي اوت كيو بنقل جميع المباريات فى دور المجموعات او الادوار النهائيه، و كما قامت قنوات بي اوت كيو بنقل كامل لمباريات الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي، و كذلك بطوله كاس الامم الاسيويه التي اقيمت في الامارات في شهر يناير الماضي كم تذيع قنوات بي اوت كيو مباريات دوري ابطال اسيا و كاس الاتحاد الاسيوي.

 

 قناه بي اوت كيو beoutq sport الرياضيه

باقه قنوات بي اوت كيو beoutq sport تتواجد على القمر المصري النايل سات والعرب سات، و هى تابعة لشركه كولومبيا،  هدفها منع احتكار مباريات كره القدم العالميه لقنوات معينه، و لكى يتم ضبط قنوات بي اوت كيو لمشاهده مباريات كاس الامم الافريقيه يجب ان يكون جهاز الاستقبال من احدث الانواع حتى يسهل ضبط القنوات، تتكون مجموعه قنوات بي اوت كيو من حوالى 10 قنوات تذيع جميع المباريات على الهواء.

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تردد  قناه بي اوت كيو beoutq sport الرياضيه

تردد قناة بي اوت كيو beoutQ على النايل سات

التردد الاستقطاب الترميز
12344 V 27500
12034 H 27500

تردد قناة بي اوت كيو beoutQ على عرب سات

التردد الاستقطاب الترميز
11919 V 27500
12380 V 27500
12207 H 27500

 

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