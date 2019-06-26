“See” تردد قناة المدارية Almadaria السودانية…اعرف التردد الجديد لقناة المدارية...

تردد قناة المدارية السودانية 2019، قناة المدارية تردد قناة المدارية الجديد 2019 على النايل سات Frequency Channel Almadaria TV تمكنت من وضع بصمتها في المجتمع السوداني، لأنها تبث كل ما يدور في الشارع السوداني طوال 24 ساعة، حيث تمكنت في وقت قصير من دخول كل بيت سوداني، فعندما تزور صديقك السوداني في منزله تلاحظ ان قناة المدارية تعمل لديه طوال الوقت.

نبين في هذا التقرير كل ما يهمكم معرفته حول قناة المدارية السودانية، وكذلك كل ما يخص تردد قناة المدارية السودانية فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد حول القناة.

قناة المدارية السودانية

قناة المدارية الجديد 2019 على النايل سات Channel Almadaria TV التي تعتبر واحدة من ضمن افضل القنوات السودانية التي استطاعت أن تضع بصمة مؤثرة في المجتمع السوداني، لأنها تبث كل ما يحدث في الشارع السوداني خلال 24 ساعة، مما تمكنت أن تدخل كل بيت سوداني، فعندما تزور صديقك السوداني في منزله تلاحظ ان قناة المدارية تعمل لديه طوال الوقت، فبرغم بثها من العاصمة البريطانية لندن، إلا أنها تمكنت أن ترصد كل حدث يدور في شئون الدولة السودانية والقرن الأفريقي و حزام السافنا وناطقة باللغة العربية، مما يتبعونها السودانيين ويبحثون عن إصداراتها أول بأول، لذلك نحن اليوم سوف نعرفكم عن اخر تردد قناة المدارية على النايل سات 2019، حتى تتمكنوا من متابعتها ولا يفوتكم أي شيء يتم بثه في قنواتكم المفضلة المدارية.

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Frequency Channel Almadaria TV

قناة سودانية تبث من لندن، تحت إشراف وإدارة خالد الإعيسر رئيس تحرير القناة، فهو واحداً من ضمن اكفأ مديري التحرير المعروف عنه بالتميز والتطوير يوماً بعد يوم وحصل على العديد من الجوائز بسبب إدارته لقناة المدارية بأسلوب مختلف، يجعلك تعيش الحدث وكأنها عايش معاك و تتخيل نفسك مكان الشخص الذي مر بالأحدث الصعبة التي تبثها المدارية على مدار 24 ساعة متواصلة بدون تشفير، مما تمكنت من جذب أكبر عدداً من مواطني الوطن العربي ومعظم بلاد العالم لمشاهدتها، حتى يعلمون ما الأحدث التي تمر بها دولة السودان خصوصاً في الوقت الحالي، بعد حدوث مظاهرات اهتزت الأنظمة الحالية في البلاد.

ضبط تردد قناة المدارية السودانية

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC نايل سات 11334 (h) 27500 عامودي 3/4 نايل سات 11340 (H) 27492 عامودي 3/4

كما يمكنكم الإستعانة بالجدول التالي في عملية ضبط القناة.