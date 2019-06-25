“الآن” أضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة ART Hekayat على القمر الصناعي نايل سات| مسلسلات...

يبحث الكثير عن تردد قناة ART Hekayat على قمر نايل سات الصناعي وهي واحدة من ضمن مجموعة قنوات Art المشفرة التي تبث من خلال دفع اشتراكات شهرية لمشاهدتها على قمر نايل سات الصناعي، وقد تخصصت القناة في عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية والمصرية على مدار اليوم دون انقطاع و يفضلها الجمهور ويبحث عنها الكثير في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونقدم لكم خلال السطور القادمة تردد قناة Art Hekayat على القمر الصناعي نايل سات.

# مسلسلات يونيو 2019 على قنوات ART Hekayat

تردد قناة ART Hekayat

زادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة على موقع البحث الشهير google عن تردد قناة ART Hekayat TV وهي واحدة من أهل القنوات التي تقدم المسلسلات المصرية بشكل دائم ومستمر كما تقدم برامجها بجودة عالية وهذا ما يميزها عن القنوات الأخرى، كما تميزت بعرض المسلسلات القديمة بخلاف المسلسلات الحصرية التي تعرض على شاشتها فقط، واستطاعت القناة جذب عدد كبير من المشاهدين الذين فضلوا مشاهدة قناة اي ار تي حكايات عن غيرها من قنوات عرض المسلسلات الأخرى، وتبث قناة art hekayat عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 12034.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12034 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة إيه آر تي حكايات ART Hekayat

تأسست قناة قناة إيه آر تي حكايات ART Hekayat في عام 2001 باعتبارها أول قناة متخصصة في عرض المسلسلات العربية المصرية حيث تبث القناة مختلف المسلسلات المصرية على مدار الساعة وتميزت بعرض باقة من أجدد المسلسلات الحصرية، وضمن مجموعة قنوات ART Hekayat يوجد عدد من القنوات الأخرى فهناك أي ار تي حكايات 1 والتي تخصصت في عرض الدراما المصرية فقط و اي ار تي حكايات 2 وقد تخصصت بدورها في عرض المسلسلات السورية بجانب المصرية وأيضًا حكايات كمان التي تبث خلال شهر رمضان فقط.

ويذكر أن مجموعة قنوات Art قد حازت على أعلى نسب مشاهدة مقارنة بالقنوات التليفزيونية الأخرى التي تخصصت في نفس مجالها لتميز محتواها مما جعلها واجهة الجمهور الأولى وعمل على بناء الثقة المطلوبة بينها وبين الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.