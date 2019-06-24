الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية “Abu Dhabi “HD ، SD “يونيو 2019” المفتوحة...

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi وهي ليس قناة واحدة بل باقة قنوات متنوعة قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 ، واستطاعت باقة قنوات أبو ظبي على أختلاف مسامياتها أن تنتشر انتشار واسع بجميع أرجاء الوطن العربي، ونخص بالذكر قنوات أبو ظبي الرياضية، والتي تنقل الكثير من الأحداث الرياضية الهامة سواء كانت مباريات عربية أو عالمية
تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل مباريات البطولة العربية حالياً، كذلك تعرض وتنقل مباريات الدوري بدولة الإمارات المتحدة، والمباريات الهامة من الدوريات الخليجية، كما تنقل قناة أبو ظبي الرياضية الكثير من مباريات دوري الدول الأوروبية وبطولات أوروبا،واستطاعت قناة أبو طبي أن تستحوذ على نسي مشاهدات مرتفعة في وقت وجيز نظر للمحتوى الرائع والمتميز الذي تقدمه،
بدأت قنوات أبو ظبي في تطوير وتحديث نفسها منذ فترة طويلة، واستخدمت أحدث التقنيات العالمية، وجذب العديد من النجوم والإعلاميين المتميزين أصحاب الشعبية بالوطن العربي، حيث تتمتع القناة بصورة عالية الجودة، وصوت عالي النقاء.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
ومن خلال هذا التقرير نستعرض معكم جميع الترددات الخاصة بقنوات دبي بكافة تنوعاتها، حيث يعتبر هذا التقرير دليل شامل لكافة ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية، المفتوحة والمشفرة، بتقنية HD وكذلك بتقنية SD كما نعرض الترددات على جميع الأقمار الصناعية التي تبث قنوات أبو ظبي من خلالها، وما نعرضه هنا من خلال هذا التقرير هو الترددات الجديدة الأحدث في عام 2019.
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة
القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:
- قناة أبو ظبي الرياضية 1
- قناة أبو ظبي الرياضية 2
- قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 1
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 2
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 3
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 4
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 5
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 6
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 7
تردد قناة أبوطبي الرياضية
|القناة
|القمر الصناعي
|تردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|قناة أبو ظبي الرياضية
|النايل سات
|12226
|27500
|أفقي
|5/6
ترددات قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة
|نايل سات
|12226
|27500
|H
|3/4
|قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة
|نايل سات
|12467
|27500
|H
|2/3
|أبو ظبي الرياضية 1و2و3
|نايل سات
|11804
|27500
|H
|5/6
|قناة أبو ظبي الرياضية 5
|نايل سات
|12092
|27500
|V
|5/6
|أبوظبي الرياضية HD 7
|نايل سات
|12092
|27500
|V
|5/6
|أبوظبي الرياضية HD 5
|نايل سات
|12092
|27500
|V
|5/6
تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية
|اسم القناة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|قناة أبوظبي الإمارات
|النايل سات
|11938
|27500
|عمودي V
|3/4
|ترددات قنوات أبو ظبي
|النايل سات
|12226
|27500
|أفقي H
|3/4
|ترددات قنوات آبو ظبي
|العرب سات
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبو ظبي الإمارات
|النايل سات
|11823
|27500
|عمودي V
|3/4
|أبو ظبي الإمارات
|العرب سات
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبو ظبي الأولى +1
|بدر (عربسات)
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبو ظبي الرياضية
|النايل سات
|12226
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبو ظبي الرياضية
|بدر (عربسات)
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبوظبي الرياضية 2
|النايل سات
|12226
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبوظبي الرياضية 2
|على بدر (عربسات)
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|أبو ظبي الرياضية 3
|على بدر (عربسات)
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|ناشيونال جيوغرافيك
|بدر(عربسات)
|11804
|27500
|أفقي H
|3/4
|ناشيونال جيوغرافيك
|النايل سات
|12226
|27500
|أفقي H
|3/4
|قناة أبو ظبي الرياضية HD1
|TürkmenÄlem
|11804
|27500
|أفقي H
|5/6
|قناة أبو ظبي الرياضية HD 2
|TürkmenÄlem
|12456
|27500
|عمودي V
|5/6
|قناة أبوظبي الرياضية 3 HD
|Nilesat 201
|12092
|27500
|عمودي V
|5/6
ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال:
- قناة أبوظبي الرياضية
- قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية
- قناة أبوظبي دراما
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كما تمتلك مؤسسة دبي للأعلام أيضا العديد من المواقع الإلكترونية، وكذلك دور النشر العديدة، فالمؤسسة تعتبر صرح إعلامي ضخم يرقى للعالمية.