القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا مباشر اليوم يواجه نسور قرطاج اليوم الأثنين الموافق 24 يونيو 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، منتخب أنجولا على أرضية ملعب استاد السويس ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في إطار منافسات دور المجموعات المؤهل للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وأنجولا لمشاهدة المباراة بدون تقطيع أو تشفير، وسنقدم لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة تونس وأنجولا فتابعونا..

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة واحده من أهم المباريات المقرر إقامتها غدًا في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يواجه منتخب تونس نظيره منتخب أنجولا في أولى مباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات المؤهل للدور الـ 16 من نفس البطولة، وستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد السويس في تمام السابعة مساءًا، وستذاع المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية المصرية والتي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 وتذيع بعض مباريات بطولة كأس الأمم باعتبارها المستضيف للبطولة ا وستكون مباراة تونس وأنغولا منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات .

تونس وأنجولا في بطولة كأس الأمم

يسعى منتخب تونس لتحقيق اولى انتصاراته في كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها أن تقام غدًا في تمام السابعة مساءًا لضمان حجز مقعد في الدور الـ 16 من نفس البطولة، كان منتخب النسور قد شارك في بعض المباريات الودية تجهيزًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية واستطاع الفوز في كل المباريات، وبذلك يدخل المنتخب التونسي أولى مبارياته الرسمي في بطولة كأس الأمم 2019 بكامل قوته أملًا في الفوز بالمباراة.

كما واجه منتخب أنجولا منتخب غينيا بيساو في مباراة ودية جمعتهم شهر يونيو الجاري تجهيزًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستطاع المنتخب الأنجولي الفوز في تلك المباراة بنتيجة هدفين دون مقابل، وسيحاول منتخب أنجولا دخول المباراة بكامل قوته طمعًا في الخروج من مباراته أمام تونس بنتيجة إيجابيه تؤهله لتصدر المجموعة للانتقال للدور الـ 16 من نفس البطولة.