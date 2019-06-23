تردد قناة Time sports الرياضية – تردد تايم سبورتس الناقلة لمباريات كاس الأمم الإفريقية 2019...

يبحث الكثيرون الآن عن تردد قناة تايم سبورت “time sports” التي بدأ البث المباشر فيها يوم السبت 25/5/2019 وصاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 ويقوم نخبة من الرياضيون في تقديم أقوي البرامج الرياضية والاستوديو التحليلي لمباريات كأس الأمم الإفريقية، ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام 24 منتخب بدلا من 16 منتخب مثل الأعوام السابقة وبالطبق يتجهز منتخب مصر بشكل كبير للبطولة هذا العام.

تردد قناة time sports على النايل سات

نعرض لحضراتكم اليوم تردد قناة تايم سبورت time sport القناة الحصرية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 والذي يقام في مصر هذا العام وتم تجهيز الملاعب له ، ويتم ضبط قناة تايم سبورت بمنتهي السهولة عبر النايل سات وبشكل مجاني ، وسيكون عليها أقوي استوديو تحليلي لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ملاعب بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر

تم بالفعل تجهيز ثمانية ملاعب في مصر من أجل بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد موافقة اللجنة عليهم وهم كالتالي:

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استاد برج العرب بالإسكندرية

إستاد القاهرة

إستاد الدفاع الجوي

إستاد السلام

إستاد الكلية الحربية

إستاد الإسكندرية

إستاد الإسماعيلية

إستاد الجيش بالسويس

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

تصنيف المنتخبات الأفريقية لشهر يونيو