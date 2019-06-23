شاهد تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة على النايل سات القناة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة...

تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة على النايل سات، وذلك في ظل عرض عليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة اليوم، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات، وفي الأسفل سنعرض عليكم تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا مباشرة اليوم.

تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة

تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، تعتبر من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا اليوم، في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث اللقاء مجانا، للأحد القنوات الأرضية المفتوحة، بعد شرائها البث من القناة الناقلة لمباريات كاس إفريقيا حصريا.

القناة قناة الجزائر الأرضية القمر الصناعي النايل سات التردد 11680 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3-4

كما يمكنكم ادخل كود تردد الأرضية الجزائرية، وهو على الشكل التالي 1100000000000000، بنظام BIS، وكل التفاصيل الخاصة بطريقة ادخل معلومات تردد قناة الأرضية الجزائرية، ستجدونها في الفيديو بالأسفل.

طريقة استقبال تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة

في هذه الفقرة، سنترككم مع فيديو من خلاله يمكن التعرف على طريقة ادخل معلومات تردد قناة الجزائر الأرضية الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة مجانا اليوم، إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

Advertisements

توقيت مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا مباشرة اليوم

إنطلاقة مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا اليوم، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غريتش، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة المحلي، وفي تمام الثامنة مساءا، بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومن هنا تجدون مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا الان بث مباشر.