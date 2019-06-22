جداول تفصيلية || هنا جميع ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019...

نستعرض مع متابعي موقعنا جميع الترددات التي تقوم بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال بث مباشر لمباريات البطولة، حيث تبدأ البطولة بالمباراة الافتتاحية وطرفيها المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي، ومع الأهمية الكبرى لبطولة كأس أمم أفريقيا لدى عشاق الساحرة المستديرة بأرجاء العالم من مشرقة إلى مغربه، فقد أعددنا هذا التقرير الخاص بترددات جميع القنوات الناقلة مباريات بطولة أفريقيا 2019، وسنستعرض ترددات القنوات التي تبث عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال جداول تفصيلية.

وتجدر الإشارة أن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ومع بداية أحداث ومباريات البطولة تعاظم البحث بشدة عن ترددات القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية سواء كانت قنوات مفتوحة مجانية أو مشفرة، وقد كان اهتمام الدولة المصرية لتوفير تردد قناة مجانية عالية الجودة يمكن من خلالها لشعب مصر مشاهدة ممتعة لأحداث ومباريات البطولة الأفريقية، فقد تمكنت مصر من إطلاق قناة تايم سبوت صاحبة الحقوق الحصرية في إذاعة وبث مباريات البطولة داخل القطر المصري.

ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية

فيديو يشرح خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا

ومن الجدير بالذكر ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعلن عن القنوات المصرح لها البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة في مصر، فقد تم التصريح لمصر بوصفها الدولة صاحبة الأرض المقام عليها البطولة بإذاعة بث مباشر لمباريات البطولة من خلال تردد قناة تايم اسبورت، كما تم التصريح للعديد من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية ببث مباشر لأحداث ومباريات بطولة أمم أفرسيقيا 2019 ونستعرض سويا هذه القنوات وتردداتها.

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فيديو يشرح القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019

القمر القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات تايم سبورت 11448 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 7 غرب 11012 27500 أفقي نايل سات 7 غرب 12604 27500 أفقي سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500 رأس سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500 رأسي

قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC أموس مدار 4 غرب 10806 27500 رأسي 3/4 أموس مدار 4 غرب 10972 27500 رأسي 2/3

تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر

أعلنت قناة afa sports الرياضية عن بثها المباشر لمباريات كأس افريقيا 2019 على قمر بدر 7 على المدار 26 شرق الحزمة الغربية، وتغطى منطقة شمال غرب افريقيا ويتطلب الحصول علأ إشارة القناة طبق قطره 180 سم داخل مصر واطباق اقل قطر في المغرب العربي.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC بدر 7 26 درجة شرق 10970 27500 رأسي 3/4

تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي

تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 23.5 درجة شرق 11798 30000 أفقي يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي بلغاريا سات 1.9 غرب 12380 30000 أفقي

تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 1 19.2 شرق eurosport 2 اسبانيا 11686 22000 رأسي هسباسات 30 غرب eurosport 2 البرتغال 12207 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 12148 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 11856 29500 رأسي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي 2/3

بيان شامل فيديو ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.

تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.

تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.

تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.

تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.

تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.

تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.

تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.

قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.

تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.

تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.

تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.

تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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نتمنى أن نكون قد أعددنا هذا التقرير بالصورة التي ترضي متابعي موقعنا الكرام، أما في حال كان لديكم أي استفسار فيمكنكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير التواصل معكم، وسنجيب على التعليقات التي سترد إلينا تباعا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.