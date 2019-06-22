“اضبط الان” تردد قناة بي اوت كيو beoutQ الرياضية على نايل سات وعرب سات

قناة بي اوت كيو الرياضية؛ أحد أهم القنوات في الوقت الحالي والتي حصدت العديد من المتابعين حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، حيث تمكنت قناة بي اوت كيو، في كسر احتكار قنوات بي ان سبورتس الرياضية المشفرة، والتي تنقل العديد من المباريات بشكل مشفر والبطولات الهامة، وانطلقت قناة بي اوت كيو في عام 2017، بشعار “الكرة للجميع” ونقلت العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الهامة.

كما نجحت قناة بي اوت كيو، في نقل بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا وحققها المنتخب الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، كما نقلت القناة بطولة دوري أبطال أوروبا ونهائي البطولة في عام 2018 بين ريال مدريد وليفربول، ونقلت نهائي البطولة أيضاً في العام الحالي.

وأعلنت القناة عن عزمها نقل بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة في الوقت الحالي بالبرازيل، كما أعلنت عن نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر والتي انطلقت أمس.

تردد قناة بي اوت كيو 2019

وسوف نستعرض لكم تردد قناة بي اوت كيو الرسمي، على النايل سات وعلى عرب سات، وذلك من أجل ضبط القناة على الريسيرفر الخاص بك والبدء في الاستمتاع بعالم كرة القدم.

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر النايل سات

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12344 27500 V 5/6 نايل سات 12034 27500 H 5/6

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر العرب سات

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل التصحيح عرب سات ( بدر ) 12207 27500 V 5/6 عرب سات ( بدر ) 11919 27500 H 5/6 عرب سات ( بدر ) 12380 27500 H 3/4

وأصبحت قناة بي اوت كيو، هي المنافس الوحيد في العالم لشبكة بي ان سبورتس الرياضية، وتحاول القناة إلغاء احتكار القناة القطرية لكافة البطولات.