جميع ترددات قنوات إذاعة كأس الأمم الأفريقية 2019 الناقلة مجانا بث مباشر عبر الأقمار الصناعية .. تردد...

بدأت يوم الجمعة 21 يونيو 2019 انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ونستعرض معكم القائمة الكاملة لترددات القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، وتعتبر قناة بي إن سبورت هي الناقل الرسمي الحصري لمنطقة الشرق الأوسط، أما داخل جمهورية مصر العربية فتعتبر قناة تايم سبورت التابعة للتلفزيون المصري هي الناقل الرسمي والوحيد لإذاعة مباريات البطولة وذلك من خلال بث مباشر مجاني للشعب المصري والمقيمين على الأراضي المصرية، كما تقوم شبكة يوروسبورت وكذلك bbc الأمريكية وقنوات Sabc الجنوب أفريقية ضمن قائمة القنوات الناقلة لمباريات البطولة الأفريقية الكبرى.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019، حيث تنطلق البطولة على أرضية استاد القاهرة مساء الجمعة 21 يونيو بالمباراة الافتتاحية بين منتخب الفراعنة ضد منتخب زيمبابوي، وتعتبر بطولة كأس أمم أفريقيا ثالث أكبر بطولة عالمية، حيث تأتي في تصنيف البطولات العالمية الكبرى بعد بطولة كأس العالم “المونديال” وبعد بطولة كأس أمم أوروبا.

ومع انطلاق البطولة الأفريقية الكبرى كان لِزاماً علينا إعداد هذا التقرير الشامل والجامع عن أهم القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة التي تقوم ببث مباشر لأحداث ومباريات البطولة، وتعتبر ترددات قنوان بي إن سبورت هي القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا داخل إقليم الشرق الأوسط، ولكن يغلب على معظم قنوات بي إن سبورت أنها قنوات مشفرة، ولكن في عصر السموات المفتوحة سنستعرض أيضا القنوات المجانية التي يمكن مشاهدة مباريات بطولة أمم أفريقيا من خلال بث مباشر للمباريات.

وتعتبر مشاهدة المصريون لمباريات البطولة شهلة ومريحة بعدما وفرت الدولة المصرية لشعبها تردد قناة مجانية يمكن من خلالها متابعة مباريات البطولة وكواليسها مجانا بدون تشفير عبر البث الأرضي الرقمي للتلفزيون المصري، وبذلك تمكن الشعب المصري من ألإفلات من براثن الاحتكار الذي تمارسه قنوات بي إن سبورت على مدار العقود الأخيرة المقضية، وتتمتع قناة “تايم سبورت” الناقلة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بتقنية HD عالية الجودة وبصورة وصوث يكافئ أعلى درجات جودة البث الفضائي.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحظى بمتابعة هائلة بكافة قارات العالم، ويتم بث مباشر لمبريات البطولة من خلال ترددات العديد والكثير من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية، لذلك فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخراً عن العديد من القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة على أرض مصر ومن هذه القنوات ما يلي:

شبكة قنوات بي إن سبورت

شبكة القنوات Sabc الجنوب أفريقية

شبكة يوروسبورت،

شبكة قنواتbbc الأمريكية.

ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.

تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.

تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.

تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.

تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.

تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.

تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.

تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.

قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.

تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.

تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.

تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.

تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

قد يهمك أيضاً التعرف على:

في حال كان لديكم أى استفسار أو تساؤل يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب على التعليقات التي سترد إلينا تباعا، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.