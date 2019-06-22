“الان” تردد تايم سبورت الرياضية||  Time sports الفضائية الرياضية الناقلة لبطولة الأمم...

بدأ السبت 25 مايو 2019، بث مباراة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ينتظر الكثيرين من مشجعي ومتابعي الساحرة المستديرة، من الفرق الإفريقية، والتي يشارك فيها 24 منتخبا إفريقيا متميزا، يتنافسون على كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2019، والتي تقام على الأراضي المصرية.

تردد تايم سبورت

الأماكن التي ستقام فيها البطولة

تقام البطولة ها العام في مصر في العديد من الملاعب المصرية المعده لذلك والمستعدة لاستقبال الفرق والجماهير بجاهزية عالية:

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ستاد برج العرب بالإسكندرية. ستاد القاهرة. ستاد السلام ستاد الدفاع الجوي ستاد الإسكندرية ستاد الكلية الخربية ستاد الاسمتعيلية ستاد الجيش بالسويس.

تردد تايم سبورتس الرياضية

تشارك بطولة الأمم الإفريقية هذا العام 24 فرقة رياضية، وذلك بعد اشتراك 16 فرقة رياضية في النسخة الأخيرة للبطولة، وتقوم تايم سبورت الرياضية، المجانية، بالبث الحصري للمباريات، على البث الأرضي والفضائي:

القمر نايل سات التردد الفضائي 11449 التردد الأرضي 32 UHF الاستقطاب أفقي الترميز 27500

المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم

أحمد شوبير

سيف زاهر

تامر صقر

حازم امام

حسني عبد ربه

عماد متعب

عبد الظاهر السقا

جمال الغندور

ويشارك في التعليق على المباريات

حسن شحاته

طه اسماعيل

حسنى عبد ربه واخرين

أهم المعلقين

حاتم بطيشة

ايمن الكاشف

عصام عبده

محمد رمضان

طارق الادورى

مباراة الافتتاح

تقام اليوم الجمعة، 21 يونيو 2019، المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الإفريقية نسخة 2019، على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، وذلك عقب الاحتفال الافتتاحي للبطولة، بمشاركة المطرب الشعبي حكيم، على أن تقام المباراة الافتتاحية بين فريقي مصر وزيمبابوي في تمام العاشة مساء

تحديث: أقيمت الجمعة مباراة مصر وزيمبابوي، على تايم سبورت، وانتهت المباراة بفوز منتخب الفراعنة المصريين بهدف دون رد.