طريقة استقبال تايم سبورت على النايل سات لمتابعة بطولة أمم أفريقيا 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الموسم الكروي الحال]، والتي سوف تقام في جمهورية مصر العربية، وسوف يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح البطولة في الجولة الأولى على ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، بحضور نجوم الكرة.

وتقام البطولة في جمهورية مصر العربية بعدما تحصلت على حقوق إقامة البطولة، بدلاً من منتخب الكاميرون والذي اعتذر عن البطولة بسبب عدم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإقامة البطولة والتي تشهد مشاركة عدد كبير من الفرق، كما تشهد البطولة حضور عدد كبير من المنتخبات العربية لأول مرة.

وقد كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، عن نقل البطولة بشكل حصري ومباشر عبر قنوات تايم سبورت المصرية، والتي تم إطلاقها من أجل البطولة خصيصا.

طريقة استقبال تايم سبورت على النايل سات

وكشفت اللجنة، عن طرق استقبال قناة تايم سبورت على النايل سات بشكل سهل ومبسط في المنزل، وبدون دفع أي رسوم عالية مثلما يحدث في القنوات المشفرة.

يجب الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي.

يقوم المواطن بتوصيل الإريال بالتلفاز والعمل على إلغاء توصيله بالريسيفر.

نقوم بضبط إعدادات التلفاز من أجل استقبال البث.

نقوم بالبحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

سوف تظهر لك قناة تايم سبورتس الرياضية على التلفاز الخاص بك، عقب الانتهاء من الإعدادات النهائية، وعقب ظهورها يجب الخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية Save And Exit.