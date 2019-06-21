تردد قناة تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 صار محل حديث واهتمام كل متابعي كرة القدم في مصر، يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن نقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانا عبر قناة تايم سبورت، وبالفعل انطلق البث التجريبي لقناة تايم سبورت منذ عدة أسابيع لتطل علينا بباقة من أقوى نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي، قد أعلنت الوطنية للإعلام عن بث تردد قناة تايم سبورت بصيغتين أحدهما على القمر الصناعي نايل سات والأخرى عبر البث الأرضي، تقام بطولة الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر بعد أن سحب الـCAF تنظيم البطولة من الكاميرون لتأخرها في التجهيزات الخاصة بالبطولة.

في هذا الموضوع سنتولى توضيح تردد قناة تايم سبورت 2019 على نايل سات، كما سنعرض عليكم تردد قناة تايم سبورت الأرضي بالإضافة إلى توضيح طريقة استقبال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت وكيفية استقباله بجميع الطريق المتاحة، كما سنعرض عليكم متابعة لجميع أخبار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

قناة تايم سبورت

تعاقدت لجنة الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع مجموعة قنوات بي ان سبورت لتكون الناقل الفضائي الحصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي، إلا أن لوائح الاتحاد الإفريقي تعطي الحق للدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في نقل وإذاعة جميع مباريات البطولة مباشرة عبر البث الأرضي لها، من هنا جاء تفكير اللجنة المنظمة للبطولة في إطلاق تردد قناة تايم سبورت الأرضي ليكون الوسيلة التي يتابع بها جمهور كرة القدم في مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانا، وفيما يلي بيان ترد قناة تايم سبورت بجميع الصيغ وتوضيح طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بسهولة.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن بدأ بث تردد قناة تايم سبورت عبر قمر النايل سات المصري إلا أن هذا التردد سيكتفي بعرض مجموعة من البرامج والاستوديوهات التحليلية والإخبار الخاصة بالبطولة فقط دون إذاعة المباريات مباشرة.

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد الاستقطاب القمر 27500 5/6 11449 افقي نايل سات

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

كما سبق وذكرنا فأن قناة تايم سبورت ستذيع كل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التردد الأرضي لها، ويمكنكم استقبال التردد الأرضي للقناة عبر حيز UHF32، جدير بالذكر أن هذا التردد يتم استقباله عبر جهاز الاستقبال الهوائي، وسنوضح لكم فيما يلي بيان جميع طرق استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي

1- في حالة الشاشات وأجهزة التليفزيون التي تدعم خاصية البث الأرضي، في هذه الحالة لابد من الاستعانة بجهاز استقبال إشارة الترددات الأرضية وهوا ما يعرف باسم الاريال، يتم تثبيت هذا الجهاز وتوجيهه نحو محطة تقوية الإرسال الأرضي، بعد ذلك يتم توصيل كابل بين جهاز الاستقبال وبين شاشة التليفزيون عبر مدخل يسمى RF، بعد الانتهاء من ذلك يتم الدخول على إعدادات شاشة التلفزيون ثم البحث الأرضي وإدخال تردد قناة تايم سبورت الأرضي الذي سبق توضيحه للوصول للقناة.

2- في حالة الشاشات وأجهزة التليفزيون التي لا تدعم خاصية البث الأرضي، في هذه الحالة بجانب الاستعانة بجهاز الاستقبال الهوائي لابد من الاستعانة بجهاز لتحويل إشارة البث الأرضي إلى إشارة ديجيتال، إذ أن المشكلة تكمن في هذه الحالة في أن هذه النوعية من الشاشات لا يمكنها رؤية الترددات الأرضية ولابد من تحويلها إلى تردد هوائي عبر أحد الأجهزة الموجودة في الفيديو التالي لكي يتم استقبال الصورة.

وللتعرف بالتفصيل على خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي وطريقة استقبال يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي

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أخيرا يجب التنويه إلى أن استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بالطريقة الثانية التي يستخدم فيها جهاز التحويل هي أفضل وسائل مشاهدة القناة بصورة جيدة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

أتم المنتخب المصري استعداداته لخوض أولى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا، ومن المتوقع أن يخوض يبدأ المنتخب المصري مباراة اليوم بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني

وسط الهجوم: محمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

وللتعرف على ما إذا كانت شاشة التليفزيون تدعم استقبال البث الأرضي من عدمة يمكن الرجوع لدليل المستخدم المرفق معها أو يمكن ذلك يدويا عن طريق البحث عن وجود مدخل الـ RF خلف الشاشة من عدمة، ففي حال وجوده تكون الشاشة داعمة لخاصية البث الأرضي والعكس صحيح.