“رابط المباشر beoutq”

أحدث تردد قناة بي اوت كيو beoutQ الرياضية وهي عبارة عن باقة قنوات بي أوت كيو الرياضية beoutq لأكثر من قناة رياضية على النايل سات و عرب سات ( بدر ) 26 شرق بصيغة ( H265 )، ومتوفرة بجودات مختلفة، وقناة beoutq تعد من القنوات التى تكسر تشفير القنوات الرياضية المشفرة الكبري، وتبلغ عدد قنوات باقة قنوات بي أوت كيو الرياضية beoutq عدد 10 قنوات وهى متخصصة فى اذاعة المباريات العالمية والاوروبية الكبير، مثل مباريات كأس العالم، ومباريات دورى ابطال اوروبا، ودوري الأمم الأوروبية، هذا بخلاف مباريات الدورى الانجليزى ، مباراة محمد صلاح ومباريات الدوري الإسباني.

قناة وبي أوت كيو الرياضية beoutq من القنوات المهمة التي تقوم بإذاعة العديد من الأحداث الرياضية التي يبحث عنها المشاهد من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، فلن ننسى تغطيها لمباريات مونديال روسيا 2018 وسوف نقدم لكم تردد القناة من خلال عدد من الأقمار الصناعية المختلفة.

#تردد بي اوت كيو 2018 الجديد

يمكنكم متابعة قناة بي أوت كيو التي تقوم ببث مجموعة كبيرة من أهم مباريات كرة القدم وعدد من البطولات العالمية التي يشاهدها ملايين من محبي كرة القدم في عدد كبير من أنحاء العالموبكل سهولة ويسر يمكن للمشاهد العربي تحميل قنوات بي أوت كيو الرياضية beoutq على اكثر من تردد وللاجتناب التشويش او عدم استقبال تردد قنوات بى اوت كيوت الرياضية شوف نوفر اليكم الرد على كافة الاسئلة الشائعة حول القناة وكيفية تحميلها لمتابعة البرامج التي تقوم القناة بتقديمها لجميع المشاهدين.

حل مشكلة الشاشة السوداء بقنوات بي اوت كيو

يواجه بعض المشتركين بقنوات بي اوت كيو وجود شاشه سوداء وقت التشغيل فاليكم الحل عبر السطور التالية:-

اولاً:- استخدام الريموت كنترول للإنتقال من قنوات بي اوت كيو الى قنوات Tv

ثانياً:- اغلاق جميع التطبيقات (ماعدا تطبيق بي اوت كيو) وذلك باستخدام الريموت والضغط المتواصل على زر الهوم

ثالثاً:- يتبع ذلك الدخول مرة اخري الى باقة قنوات بي أوت كيو الرياضية beoutq عن طريق زر الهوم مرة اخري

استقبال تردد قناة بي أوت كيو الرياضية beoutq وكسر التشويش من قبل عربات التشويش القطرية

لاستقبال تردد قنوات beoutq قبل اى شئ يجب عليك ان تتاكد من ان جهاز الإستقبال الخاص بجهازك يحمل آخر إصدار تم انتاجه من الشركة اما فى حالة وجود تحديث جديد يرجى إتباع الخطوات التالية :

اولا:- يجب الحرص على وجود الجهاز متصلا بالإنترنت ولا تفصل الكهرباء اطلاقاً عنه وذلك أثناء التحديث

ثانياً:- ويمكن ان تستقبل التحديث بشكل أسرع وذلك بالخروج من قنوات BeoutQ الرياضية ثم العودة إليها .. ويمكن تكرار هذه العملية كل نصف ساعة حتى يتم وصول التحديث إلى جهازك بشكل أسرع.

ثالثاً:- طريقة اخري لاستقبال التحديث حيث يمكن قبل المباراة القادمة بساعتين أفصل الكهرباء عن الجهاز ثم أعد تشغيله بعد 3 دقائق.

كما أن القناة تقدم البث المباشر من خلال كولومبيا وتعمل على تقديم كل هذه البرامج والمشاهدات بشكل مجاني، فهناك مجموعة كبيرة من القنوات التي تنقل المباريات الدولية والعالمية، ولكن يتم بث هذه القنوات برسوم شهرية أو سنوية.

ولكن تردد قناة بي اوت كيو الرياضيةت عمل على بث المباريات مجانًا بدون تقطيع أو تشويش، وهذا ما سعت إليه منذ أن قامت بالبث منذ اللحظات الأولى التي أطلت بها على المشاهدين.

تردد قناة بي اوت كيو beoutQ من خلال عدد من الأقمار الصناعية

ويمكنكم مشاهدة تردد قناة beOUTQ Spoort بي اوت كيو الجديدة على القمر الصناعى النايل سات و القمر عرب سات من خلال أكثر من تردد كلها باذن الله ترددات شغالة ومجربة

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تردد قناة بي اوت كيو beoutQ على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب 12344 27500 V 12034 27500 H

تردد قناة بي اوت كيو beoutQ على عرب سات

كما يتم بث القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية لمشاهدة قناة بي أوت كيو beoutQ وذلك عبر الترددات التالية:

التردد الترميز الاستقطاب 12207 27500 أفقي 11919 27500 عمودي 12380 27500 عمودي

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد عقب قيام القناة بأية تجديدات سواء في محتوى القناة أو فيما يخص ترددها من خلال الأقمار الصناعية، أو انطلاقها للبث عبر أقمار صناعية سوى النايل سات والعرب سات.

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ويمكنكم متابعة البث المباشرة للقناة من هنا.

قنوات BEOUTQ Sport بدون إنترنت

ولإستقبال مجموعة قنوات بي اوت كيو الفضائية بشكل سليم وبدون تقطيع فيجب شراء الريسيفر الخاص بالقنوات وحاليا في كافة الاسواق العربية تتوافر أجهزة استقبال beoutQ للإستقبال الفضائي وبدون حاجة للانترنت مع دفع اشتراك رمزي بسيط وبهذا يمكنكم التمتع بمشاهدة قنوات بي اوت كيو الرياضية بشكل مباشر بدون اي تقطيع.

اسعار رسيفر قنوات بي اوت كيو الرياضية beoutQ

السعودية الإمارات البحرين مصر الكويت الأردن عمان 320 ريال 320 درهم 32 دينار 1500 جنيه 25 دينار 60 دينار 33 ريال

اسعار تجديد اشتراك رسيفر قنوات بي اوت كيو الرياضية beoutQ sports

السعودية الإمارات البحرين مصر الكويت الأردن عمان 130 ريال 130 درهم 13 دينار 600 جنية 11 دينار 25 دينار 14 ريال

حل مشكلة القنوات بعد التحديث الأخير:

منذ يومين تقريبا قام الكثير من مشتركي قنوات بي اوت كيو بالشكوى من ان القنوات قد توقفت عن البث وخاصتا بعد التحديث الجديد فتظهر دائرة بدل من البث كما بالصور سواء على الجوال او الاجهزة العادية كما بالصورة التالية:-

واليكم الحل:

فصل سلك الاشارة من الريسيفر ومن ثم تركيبه.

عمل كلير داتا لتطبيق بي اوت وتطبيق التيفي أو ضبط مصنع؛ يجب ان يكون الرسيفر متصل بالانترنت.

الذهاب للقنوات العادية والضغط زر iptv .

. غلق جميع التطبيقات المعلقه بالشاشة وذلك بالضغط مطولاً على زر الهوم وسهم تحت والضغط على زر اوك.

. فصل الرسيفر من الكهرباء وتشغيله.

يجب التأكد من اشارة الترددات ١١٩١٩-١٢٣٤١-١١٢٧٠-١٢٣٠٧؛ أن تكون الإشارة ٧٧٪ ثابته وليست متذبذبة

اذا مانفعت الحلول المذكوره يجب استشارة الفني لكى يتاكد من اتجاه الصحن والتوصيلات

واليكم صورة توضيحية عن خطوات حل مشكلة انقطاع بث قنوات بي اوت كيو الرياضية beoutQ sports

لحل مشكلة الشاشة السوداء لمستخدمي ريسيفر BeoutQ :

في حالة الشاشة السوداء أو الطفل أو عدم ظهور مستطيل إدخال رمز التفعيل ( امسح بيانات بيانات تطبيق TV و تطبيق BeoutQ ).

بعد انقطاع بث قنوات BeoutQ على الريسفرات العادية خلال الايام السابقة اصبح البث المباشر لقنوات بى اوت كيو فقط على الريسيفر الاصلي ويعمل بكفاءة عاليه لكن سوف يعود البث مره اخري لباقى الريسيفرات بعد انتهاء التحديث الاخير لقنوات BeoutQ .

فى حالة وجود اى مشكله اخري رجاء التواصل معنا من خلال التعليقات للوصول الى حل لها.