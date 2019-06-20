الآن تردد قناة trt1 التركية ترددات قناة دعوة .. اليرموك يونيو 2019 جميع القنوات العارضة لمسلسلات...

قناة trt التركية وجميع ترددات القنوات التي تعرض أشهر المسلسلات التركية المثيرة، والتي وجدت قبول متعاظم لدي الشعوب العربية، ومنها مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس وهو المسلسل التركي التاريخي الأشهر، حيث يتابعه الملايين بكافة أرجاء المعمورة، كما سنعرض أيضا من خلال هذا التقرير جميع القنوات الفضائية والتي تملك حقوق البث لمسلسلات الدراما التركية الشهيرة على جميع الأقمار الصناعية، كما سنعرض أيضا روابط المواقع الإلكترونية لصفحات قناة دعوة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن تردد قناة trt1 التركية، وهي القناة المنتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية سواء كانت تاريخية أو اجتماعية، والتي تملك الحقوق الحصرية لعرض هذه الأعمال المتميزة، وسنتبع ذلك بعرض جداول مفصلة لترددات القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة للعربية.

قناة trt التركية وموعد عرض مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة

تردد جميع القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة استقطاب القناة معامل الترميز قناة TRT TURKSAT 11042 عمودي 8400 قناة TRT EUTELSAT 10928 عمودي 3000 قناة فور شباب نايل سات 11316 أفقي 27500 قناة دعوة نايل سات 10727 عمودي 27500 قناة الوطن نايل سات 11012 أفقي 27500 قناة الشرق نايل سات 11137 عمودي 27500 قناة اليرموك نايل سات 11678 عمودي 27500 قناة قطر نايل سات 10971 عمودي 27500

ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات

ولن نكتفي بما سبق من خلال هذا التقرير ، ولكن سنضيف لمحبي قنوات المسلسلات التركية العديد من القنوات الفضائية بشتى البلدان العربية التي تعرض المسلسلات العديد والعديد من المسلسلات التركية الشيقة، وذلك على جميع الأقمار الصناعية، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2018 مسلسلات تركية

تردد قناة تايم تركي 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة لنا الفضائية 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة

تردد قناة حريم السلطان 2018 قنوات عرض مسلسلات تركية

تردد قناة بلاي حكايات 2018 التي تعرض مسلسلات تركية

تردد قناة أبو ظبي دراما 2018 مسلسلات تركية

تردد قناة MBC دراما 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة الحياة مسلسلات 2018 للمسلسلات التركية

قنوات جديدة تعرض مسلسلات تركية جديدة بدون اعلانات علي النايل سات

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات

Advertisements

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 10872 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة تايم تركي 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11526 (h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة لنا الفضائية 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة حريم السلطان 2019 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11177 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11116(h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة بلاي حكايات 2019 التي تعرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 12360(V) عمودي 27500 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات SD 12226 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات HD 12467 (h) أفقي 27500 2/3

تردد قناة MBC دراما 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11938 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2019 علي النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC Es’hailSat 11180 V عمودي 27500 3/4

قد يهمك التعرف على:

تردد قناة القاهرة والناس “الجديد” على نايل سات يونيو 2019 أفضل القنوات الفضائية المصرية .. اشهر برامجها نشرة الفراخ

جميع ترددات قنوات القمر نايل سات “تحديث يونيو 2019” التردد السحري لجلب وتنزيل جميع ترددات قنوات نايل سات بضغطة واحدة .. استمتع معنا بأفضل مشاهدة

وتعتقد أننا قد قمنا من خلال هذا التقرير الشامل والوافي بتغطية كاملة لجميع القنوات التي تقوم بعرض الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية، كما شمل هذا التقرير أيضاً أشهر القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات تركية، ونتمنى دائما أن ننال رضاكم، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة