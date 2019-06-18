أحدث تردد القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحه على النايل سات قناة EBC و قناة ETV الناقلة مجاناً...

ننشر اليكم تردد القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحة على النايل سات 2019 والتى تعرض الدوريات الاوربية والعالمية وخاصتا دورى ابطال اوروبا ودوري الأمم الأوربية ولعل اهم القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحه بدون تشفير هى تردد قناة EBS، وتردد قناة ETV3 فتابعونا متابعينا الكرام.

استقبل قائمة بالقنوات الآتية:

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قناة EBC الإثيوبية الجديد عبر الفضائيات، من أهم وأبرز القنوات الفضائية الأفريقية عبر القمر الصناعي النايل سات، والتي تحرص باستمرار على تلبية احتياجات مشاهديها من عشاق الساحرة المستديرة، بنقل أهم المباريات العالمية والأفريقية عبر شاشتها، لكبار الفرق الرياضية التي يتابعها العالم أجمع، كرة القدم معشوقة الملايين التي يتابعها الغالبية العظمى من شعوب العالم.

قناة EBC الإثيوبية الجديد 2019



حرصت قناة EBC الإثيوبية، أن تتواجد لمساعدة عشاق الرياضة حول العالم لمتابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها والاستمتاع بأهم الدوريات والأحداث الرياضية في مختلف البلدان العالم.

اهتمت قناة EBC الإثيوبية بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية، مستخدمة في ذلك أفضل أساليب البث المباشر، بشكل مجاني بدون تشفير.

أهم المباريات التي نقلتها قناة EBC الإثيوبية

نقلت القناة الإثيوبية الغير مشفرة عبر شاشتها العديد من المباريات التي تعرضها القنوات المشفرة، مثل مجموعة قنوات بي ان سيورث المشفرة، والقطرية، حيث تحصل على حق بث معظم الدوريات والبطولات العالمية، ولكن القناة الإثيوبية EBC حرصت على عرض بعض مباريات دوري أبطال أوروبا عام 2018، لكبار الفرق الأوروبية التي يحرص الكثيرون على متابعتها، مثل مباراة برشلونة وتشيلسي، وغير ها الكثير من المباريات القوية المشوقة، لذا تحرص قناة EBC الإثيوبية على تغيير ترددها بصفة مستمرة منعاً للملاحقة القانونية، وحتى تتمكن من تقديم كل ما هو جديد وممتع للجماهير التي تقوم بمتابعتها من جميع الدول.

تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات

قناة EBC الإثيوبية المجانية

تبث قناة EBC الإثيوبية بصفة مستمرة بشكل مجاني، لذا يحرص الكثيرون عن البحث عن ترددها لمعرفتهم بتميزها بعرض كل ما هو جديد وحصري من مباريات للبطولات العالمية، فقد حازت قناة EBC الإثيوبية على نسبة مشاهدة عالمية نظراً لتميزها بنقل أبرز المباريات العالمية على الهواء مباشراً.

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تردد قناة EBC الإثيوبية المفتوحة الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019



قناة EBC الأثيوبية قناة مجانية، تبث على القمر الصناعى النايل سات على التردد التالى لمشاهدة بدون تقطيع أو تشويش

التردد 10758

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب V

تردد آخر من خلال القمر الصناعي النايل سات

وهناك تردد آخر للقناة يمكن استقباله من خلال القمر العربي النايل سات:

التردد 11513

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب V

تردد قناة ETV3 الإثيوبية الرياضية على النايل سات ETV Meznagna

ننقل لكم تردد قناة ETV Meznagna الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات بعد أن تم نقله من القمر يوتيلسات، والقريب من النايل سات لمشاهدة دون تقطيع أو تشويش اضبط فقط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القناة التردد القمر معدل الترميز ETV Meznagna 12380 – أفقي نايل سات 27500 ETV Meznagna 10757 – عمودي نايل سات 27500

تحديث تردد القنوات الاثيوبية على النايل سات 2019

إليكم جميع ترددات القنوات الأثيوبية لمتابعة العديد من الأحداث المنوعة الرياضية والعالمية وأهم البرامج فقط من خلال الترددات التالية:

“الان تحديث تردد قناة ENN الرياضية المفتوحة علي النايل سات القنوات الإثيوبية الناقلة لمباريات دوري ابطال أوروبا والدوريات العالمية

القناة التردد الاستقطاب الترميز Ebc3 11513 عمودي V 27500 ENN 12604 عمودي V 27500 ORAMIA 12379 أفقي H 27500

ونحن من خلال موقعنا نتابع معكم في حالة تغير قناة EBC الإثيوبية ترددها لنكون أول من يعرضه عليكم، وترد قناة تردد قناة ETV3 الإثيوبية تابعونا باستمرار.