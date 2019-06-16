تردد قناة تايم سبورت المجانية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية وأخر تجهيزات المنتخب المصري

أعلنت اللجنة المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية عن إطلاق تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي لتكون المحطة الناقلة لمباريات البطولة المقرر انطلاقها في 21 يونيو القادم، فقد اسند إلى جمهورية مصر العربية تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية ومنذ ذلك التوقيت والعمل يسير على قدم وساق لتوفير كل ما يلزم الخروج المشرف بالعملية التنظيمية على أكمل وجه، ومن أهم الجوانب التي تم العمل عليها في تنظيم هذه البطولة هوا البث التلفزيوني لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عبر تردد قناة تايم سبورت الجديد، فمن المتعارف عليه امتلاك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة بجانب حصول الدولة المنظمة على حقوق النقل الأرضي المجاني لجميع مواطنيها، وهوا ما دفع القائمين على الرياضة المصرية لإطلاق قناة تايم سبورت الجديدة لنقل مباريات البطولة.

سيتم نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانا عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت بجانب ذلك يوجد أيضا تردد قناة تايم سبورت على نايل سات ليعرض كل ما يخص البطولة من أخبار وأحداث بخلاف المباريات، وفيما يلي سنعرض عليكم كل ما يخص القناة الرياضية الوليدة بالإضافة إلى توضيح طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي على معظم أجهزة التلفاز.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

انطلق البث التجريبي لقناة تايم سبورت عبر القمر المصري نايل سات في الثامن عشر من الشهر الجاري وقبل أكثر من ثلاثون يوما من انطلاق البطولة الإفريقية، ويمكنكم متابعينا متابعة جميع برامج قناة تايم سبورت الحصرية من خلال ضبط التردد التالي توضيحه على نايل سات

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11449 نايل سات أفقي 27500 3/4

تنويه تردد قناة تايم سبورت الموضح بالأعلى هوا التردد الخاص بقمر نايل سات فقط ولم يتم عرض مباريات البطولة عليه حيث سنعرض المباريات عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي فقط وفيما يلي توضيحه.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

تتيح لوائح الكاف للدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحق في بث مباريات البطولة داخل أراضيها بشكل مجاني عبر البث التليفزيوني الأرضي، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق تردد قناة تايم سبورت الأرضي حيث سيتم نقل جميع مباريات البطولة عليه مجانا وبدون أي اشتراك، ولاستقبال التردد الأرضي للقناة يمكنكم الوصول إليه عن طريق تردد UHF 32، أما عن طريقة استقبال وضبط تردد تايم سبورت الأرضي فنعرضه عليكم بالتفصيل فيما يلي.

طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي

يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم حول الطريقة التي من خلالها يمكن استقبال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت عبر شاشات التلفاز الحديثة، خصوصا وأن تردد قناة تايم سبورت على نايل سات لن يقدم مباريات البطولة، وتكمن مشكلة استقبال الترددات الأرضية في طريقة تحويل التردد الأرضي من انالوج الي ديجيتال ليتناسب مع معظم شاشات التلفاز تعمل بخاصية الديجتال حاليا، وفيما يلي توضيح لطرق استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بجودة HD وبالجودة العادية على كافة الأجهزة.

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1- التليفزيون التقليدي: لا توجد هناك مشكلة في ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي عبر شاشات التليفزيون التقليدية حيث يتم استقبال إشارة القناة عبر الهوائي الأرضي أو الاريال الذي يثبت أعلى التليفزيون، ولكي يتم استقبال صورة القناة بجودة HD لابد في هذا الحالة من استخدام جهاز يقوم بتحويل إشارة القناة من انالوج إلى ديجيتال.

2- الشاشات الحديثة: في حال دعم الشاشة إلى خاصية استقبال البث الرقمي فلا توجد مشكلة في استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي عليها، ففي هذه الحالة سيتم ضبط تردد القناة الأرضي بنفس خطوات استقبال تردد القناة على التليفزيون التقليدي، حيث يتم توصيل كابل الاريال الداخلي بمدخل الـ RF الموجود بالشاشة ثم البحث عن التردد.

3- الشاشات الحديثة التي لا تدعم خاصية استقبال البث الرقمي هذه هي الحالة الشائعة بين معظم أنواع الشاشات الحديثة وفي هذة الحالة لابد من توافر جهاز تحويل إشارة البث الرقمي إلى ديجيتال على أن يتم توصيل كابل الهوائي الأرضي الخارجي بجهاز التحويل ثم توصيل كابل الـ HDMI من جهاز التحويل بشاشه التليفزيون.

بطولة كأس الأمم الإفريقية

تستضيف مصر هذا الشهر كما أشرنا واحده من أقوى البطولات الكروية على مستوى العالم وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، إنشات البطولة في عام 1957 للمرة الأولى في ضيافة دولة السودان الشقيقة، ومنذ أن انطلقت البطولة ودوما ما يطرأ عليها التعديل والتطوير لتبقي في إطار البطولات القوية على مستوى العالم، وهذا العام تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية تعديل على عدد الفرق المشاركة فيها حيث تلعب البطولة للمرة الأولى بـ24 فريق، وهوا الأمر الذي مثل نوعا من التحدي لمصر باعتبارها الدولة المنظمةـ، وسنتابع معكم متابعينا أخر تجهيزات البطولة وأهم استعدادات المنتخب المصري باستمرار.

وفي إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية زار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد أحمد أحمد ستاد القاهرة الدولي الذي سيشهد حفل افتتاح البطولة لمتابعة أخر استعدادات وتجهيزات بطولة كأس الأمم، وفي ذات السياق أعلن محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية عن تقديم أغنية الافتتاح بثلاث لغات وأنها ستكون من تقديم فنان مصري مشهور جدا.

بهذا متابعينا نكون قد أوضحنا لكم جميع طرق استقبال البث الأرضي والفضائية لتردد قناة تايم سبورت لمشاهدة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانا على شاشتها.