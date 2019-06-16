تردد قناة تايم سبورت على نايل سات وطريقة استقبال التردد الأرضي بالفيديو لمشاهدة مباراة مصر وغينيا...

تردد قناة تايم سبورت الجديد يعد حاليا أكثر ترددات القنوات الرياضية بحثا في مصر، يأتي ذلك مع قرب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في شهر يونيو القادم، وبعد إعلان اللجنة المنظمة للبطولة عن نقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانا ومباشرة عبر تردد قناة تايم سبورت الجديد، وقد بدأت قناة تايم سبورت الجديدة في البث التجريبي فعليا في الثامن عشر من شهر مايو 2019 بإطلاق مجموعة من البرامج الرياضية والإعلانات الترويجية للقناة لتمنح المشاهد الفرصة في التعرف على طاقم عمل القناة وأهم برامجها، فيما يلي سنعرض كل ما يخص تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي على نايل سات، كما سنوضح بالتفصيل بيان طريقة استقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت على الشاشات الحديثة وبجودة HD.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

تعرض عليكم فيما يلي بيان تردد قناة تايم سبورت على نايل سات إذ يمكنكم استقبال القناة من خلال البيانات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11449 نايل سات أفقي 27500 3/4

تنويه: هذا التردد المذكور سيقدم عليه كل ما يخص البطولة من أخبار وإحداث دون النقل المباشر للمباريات، حيث أن النقل المباشر مقصورا فقط على البث الأرضي الذي سبق وأن أوضحناه بالتفصيل فيما سبق

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

التردد الأرضي أو الرقمي هوا التردد الذي يتم استقباله عبر جهاز الهوائي الأرضي أو ما يعرف باسم الاريال، قديما لم يكن هناك مشكلات في استقبال الترددات الأرضية للقنوات حيث كانت جميع أجهزة التليفزيون تدعم خاصية استقبال البث الأرضي، إلا أنه مع التطور الحديث لأجهزة التليفزيون ظهرت مجموعة الأجهزة الحديثة لا تدعم تلك الخاصية وسنتولى فيما يلي بيان طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي على الأجهزة الداعمة للبث الأرضي وللأجهزة الغير داعمة للبث الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي على الشاشات التى تدعم البث الأرضي

يمكن استقبال التردد الأرضي على الشاشات الداعمة لخاصية البث الأرضي عن طريق توصيل كابل الهوائي الأرضي بمدخل الـ RF الموجود خلف الشاشة، ثم توجيه جهاز الهوائي الأرضي إلى أقرب محطة استقبال أرضيه، بعد ذلك الدخول إلى إعدادات التليفزيون واختيار الضبط الأرضي للقنوات ثم البحث عن تردد قناة تايم سبورت وهو UHF 32 أو استعمال البحث الآلي، بعد ذلك يتم حفظ القنوات التي تظهر، وبهذا يمكن استقبال القناة ومشاهدة المباريات، وللتعرف على ما إذا كانت الشاشة تدعم خاصية البث الأرضي من عدمه يمكن مراجعة مواصفات التلفاز أو عن طريق النظر خلف الشاشة والبحث عن مدخل ال Rf الموضح بالصورة، ويجب التنويه بأن الصورة في حال استقبال تردد قناة تايم سبورت بهذه الطريقة لن تكون بجودة عالية.

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جدير بالذكر أن هناك طريقة أخرى لاستقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بدون الحاجة لجهاز الاريال، وهي الاستعانة بوصلة تحويل الإشارة الديجيتال إلى إشارة بث رقمي أو أرضي حيث يتم توصيلها في السلك الواصل بطبق الدش الموجود فعليا، وتوصل عبر مدخل الRF الموجود بالشاشة، إلا أن هذه الطريقة غير مستحبة بسبب ضعف وقلة جودة الصورة المستقبلة عن طريقها، إلا أنها تتميز بقلة تكلفتها حيث لا يتعدى ثمن الوصلة الخمس جنيهات.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي على أجزة التلفاز الغير داعمة لخاصية البث الأرضي

هناك العديد من أجهزة التلفاز التي لا تدعم خاصية البث الأرضي حاليا، ولحل هذه المشكلة لابد من الاستعانة بجهاز يحول إشارة البث الأرضي إلى بث ديجيتال، بعد الاستعانة بهذا الجهاز يتم توجيه الهوائي الأرضي باتجاه أقرب محطة إرسال تليفزيوني، ثم توصيل كابل الهوائي الأرضي بجهاز التحويل الذي سبق استخدامه، أخيرا يمكن بعد ذلك توصيل جهاز الاستقبال بشاشة التليفزيون عن طريق المدخل الثلاثي أو مدخل الـ HDMI، ولابد لأن نشير بأن التوصيل عبر مدخل الـ HDMI هوا أفضل طرق استقبال تردد قناة تايم سبورت بصيغة HD أو الصورة فائقة الجودة، ويمكنكم التعرف على جميع الخطوات السابقة من خلال الفيديو التالي توضيحه.

مقدمي برامج قناة تايم سبورت

أطلقت قناة تايم سبورت مجموعة من الإعلانات الترويجية للقناة ليتعرف الجمهور المحب لكرة القدم على أبرز مقدمي برامج القناة ومحلليها، فقد أعلنت القناة عن ضم باقة من أقوى نجوم الإعلام في مصر لتضع تردد قناة تايم سبورت في مصاف المنافسة مع أٌقوى القنوات الفضائية، ومن أهم الوجوه الإعلامية التي ظهرت على القناة الإعلامي الكبير وكاتبن منتخب مصر السابق أحمد شوبير، كما أعلنت القناة عن انضمام الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كذلك أعلنت أيضا عن انضمام كلا من عماد متعب وحازم إمام والدكتور طه إسماعيل والإعلامين شيما صابر والكابتن أيمن يونس، كما يختص بتقديم الفقرات التحكيمية على القناة الكابتن جمال الغندور، وبطبيعة الحال فأن هؤلاء النجوم سيكون لهم تأثير بالغ في إثراء تردد قناة تايم سبورت 2019 وإعطاءه فرصه على الظهور بمظهر قوي خلال البطولة الإفريقية.

منتخب مصر

تقام اليوم مجموعة من المباريات الودية ضمن استعدادات المنتخبات الإفريقية للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث يلعب المنتخب المصري مع منتخب غينيا في التاسعة مساءا، كما يلعب المنتخب الجزائري مع منتخب مالي في الساعة الثامنة مساءا، وكذلك يلعب منتخب زيمبابوي مع منتخب تنزانيا في الثامنة مساءا ويلعب المنتخب النيجيري مع منتخب السنغال أيضا.

بهذا متابعينا على موقع عرب نيوز نكون قد انتهينا من عرض وتوضيح جميع طريق استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي، مع عرض تردد قناة تايم سبورت 2019 على نايل سات لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وسنقدم لكم تغطية مستمرة لمواعيد مباريات البطولة الإفريقية فور انطلاقها فتابعونا.