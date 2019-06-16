تردد قناة تايم سبورت على نايل سات والأرضي وموعد مباراة مصر وغينيا ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة تايم سبورت أصبح أحد أكثر ترددات القنوات الرياضية أهمية في مصر والقارة الإفريقية أجمع، يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن إطلاق قناة تايم سبورت لتكون المنصة الإعلامية الناقة مجانا لمباريات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر في الشهر المقبل، فمن المعروف أن النقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا من نصيب مجموعة القنوات القطرية بي ان سبورت الا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعطي للدولة المنظمة للبطولة الحق في نقل جميع مبارياتها عبر البث الأرضي، من هنا جاء تفكير اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا في إطلاق تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي لتكون المنبر الإعلامي الذي يمكن مشاهدة جميع مباريات البطولة عليه أرضيا.

سويا سنقدم لكم بيان حول تردد قناة تايم سبورت الأرضي وعلى نايل سات، كما سنقدم عرض لطاقم العمل الذي سيتواجد على القناة أثناء بطولة الأمم الإفريقية، مرورا بتقديم بعض المعلومات حول البطولة الأكثر جماهيريه في إفريقيا المنتظر انطلاقها في الحادي والعشرون من شهر يونيو.

تردد قناة تايم سبورت

كما أوضحنا فيما سبق فأن قناة تايم سبورت تمتلك نوعين من الترددات التردد الأول وهوا تردد فضائي ويمكنكم التعرف عليه عن طريق البيانات الموضحة فيما يلي

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

أما عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي فيكون عن طريق ضبط جهاز التليفزيون لديكم على تردد UHF 32، إلا أنه يجب التنويه بأن التردد الأرضي لقناة تايم سبورت يكون استقباله عن طريق جهاز الهوائي الأرضي المعروف باسم الاريال إلا أن هذا الأمر مشروط بتوافر خاصية Tv Tune في شاشه التلفاز المراد استقبال القناة عليها، بمعني أن تكون الشاشة داعمة لخاصية استقبال البث الرقمي أو الأرضي، في حال عدم توافر هذه الخاصية لابد من استخدام جهاز لتحويل البث الرقمي إلى بث ديجيتال لمشاهدة القناة.

قناة تايم سبورت

جاءت القناة الرياضية الوليدة نتاج تعاون مشترك بين الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة إعلام المصريين، وقد أعلنت قناة تايم سبورت عن تقديم مجموعة من البرامج التحليلية لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية باستضافة باقة من أقوى نجوم كرة القدم المصرية والتحليل الرياضي، ومن أبرز مقدمي البرامج عبر تردد قناة تايم سبورت الجديد الكابتن أحمد شوبير والكابتن عماد متعب نجوم منتخب مصر السابقين، بالإضافة إلى الدكتور طه إسماعيل والأستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي المعروف، ومن نجوم القلعة البيضاء يظهر على شاشة القناة الكابتن أيمن يونس والكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، ومن المؤكد أن هذا التواجد القوي لهذه الباقة الكبيرة من النجوم الإعلامية منح تردد قناة تايم سبورت القدرة على انطلاقة قوية تشجع جميع المحبين لكرة القدم لمتابعة جميع مباريات البطولة من خلاله.

Advertisements

هذا وقد أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان رسمي لها عن بدئها مجموعة من أعمال التطوير والتحديث لمراكز البث الأرضي لها على مستوى الجمهورية بهدف تقوية إشارة تردد قناة تايم سبورت 2019 الأرضي، وذلك بهدف زيادة القاعدة الجماهيرية المستفيدة من قناة تايم سبورت فضلا عن إرسال صورة القناة بجوده عاليه للمشاهد.

بطولة الأمم الإفريقية 2019

اسند تنظيم بطولة الأمم الإفريقية هذا العام إلى مصر بعد أن تخلفت الكاميرون عن التجهيزات المفروضة لتنظيم البطولة، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في الحادي والعشرون من شهر يونيو 2019 بمشاركة أربعة وعشرون منتخب أفريقي للمرة الأولى في التاريخ، وبعد إعلان تولي مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية أسند اتحاد الكرة المصري مشاركة من وزارة الشباب والرياضية تنظيم البطولة للجنة تحتوي على العديد من الكوادر القوية ويترأسها الكابتن محمد فضل نجم منتخب مصر السابق، وفورا بدأت اللجنة في العديد من الإجراءات التنظيمية للبطولة من أهمها تجهيز الملاعب وحجز فنادق الإقامة للمنتخبات المشاركة، وحجز الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لجميه الفرق المشاركة والصحفيين والجمهور، كل هذا إضافة إلي إطلاق تردد قناة تايم سبورت الذي هوا محل حديثنا اليوم لتكون الناقل المجاني لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

يذكر أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد عقد اجتماعا بالأمس في مقر إقامته في باريس مع المهندس هاني أبوريده يهدف متابعة أخر تطورات تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر، وكام المهندس هاني أبوريده قد استعرض مع رئيس الكاف أخر تطورات تنظيم البطولة وعرض جاهزية الملاعب التى ستستضيف البطولة، موضحا عن أخر ما وصلت إليه اللجنة المنظمة من استعدادات بخصوص فنادق الإقامة وطق انتقالات المنتخبات المشاركة.

موعد مباراة مصر وغينيا

يستضيف مساء اليوم المنتخب المصري نظيرة الغيني في مباراة الاستعداد النهائي لبطولة كأ الأمم الإفريقية، حيث تلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يلعبوا المباراة الماضية وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.

بهذا العرض المبسط نكون قد عرضنا تردد قناة تايم سبورت على نايل سات وتردد قناة تايم سبورت الأرضي 2019، كما أوضحنا سريعا أهم نجوم القناة مرورا ببعض المعلومات السريعة حول بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، وسنعرض عليكم متابعينا مواعيد أهم المباريات التي ستعرض من خلال تردد قناة تايم سبورت الأرضي وأهم الأخبار التي تخصها فور انطلاق البطولة.