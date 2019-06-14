تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة المجد، نقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة المجد لإذاعة القرآن الكريم، وهي قناة سعودية مخصصة في بث تلاوات القرآن الكريم للكثير من أمهر وأشهر الشيوخ وهي على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وممن يقومون بتلاوة القرآن الكريم الشيخ ماهر المعيقلي، والشبخ سعد الغامدي، والشيخ العيون الكوشي، والشيخ علي عبد الله جابر.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد

تم بث قناة المجد للقرآن الكريم في عام 2004 وتمكنت من تحقيق نجاح باهر ووصلت لكافة المسلمين بجميع أنحاء العالم، وتبث من خلال القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وتردد القناة على النايل سات 12053 مصحح الخطأ 3/4 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، وهناك تردد أخر للقناة على القمر الصناعي النايل سات وهو 12054 مصحح الخطأ 3/4 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، تردد القانة على القمر الصناعي العرب سات 12475 مصحح الخطأ 3/4 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.