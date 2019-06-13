“أضبط الآن” تردد قناة اون سبورت 2019 ON Sport الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم مباشرة على...

نتعرف من خلال المقال على تردد قناة اون سبورت الجديد 2019 على النايل سات، وهي القناة الرياضية المصرية الأكثر شعبية في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت قناة أون سبورت في جذب الكثير من عشاق الرياضة بشكل عام لها من خلال الكثير من المباريات والبرامج الحصرية التي يتم نقلها عبر تردد القناة مثل الدوري المصري وعدد من مباريات المنتخب المصري وبعض المباريات الأوروبية.

تهتم قناة أون سبورت بكافة الرياضات التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي، كما تقوم القناة بنقل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري والكأس، وكذلك في البطولة الإفريقية، وفيما يلي نقدم لحضراتكم خطوات ضبط تردد قناة أون سبورت 2019، والناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم.

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تردد قناة اون سبورت ON Sport

يبحث الكثيرون في مختلف أنحاء الوطن العربي عن تردد أون سبورت الرياضية على النايل سات من أجل مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر وعدد من المباريات العربية الهامة، حيث تحرص قناة أون سبورت على تقديم عدد من البرامج والأحداث الرياضية الهامة التي ينتظرها جميع عشاق ومتابعي الرياضة في كل مكان.

ويتم بث تردد قناة أون سبورت من خلال قناتين، أحداهما بجودة عادية، والأخري عالية الجودة HD، حتى يتمكن الجميع من مشاهدة قناة أون سبورت بكل سهولة ويسر، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج المميزة من خلال عدد كبير من نجوم الإعلام الرياضية، وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر، كما تضم القناة مجموعة من المحللين الرياضيين، أبرزهم عماد متعب ومحمد فضل وحازم إمام وطه إسماعيل.

تردد اون سبورت

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

مباراة مصر وتنزانيا اليوم

ستكون قناة اون سبورت الرياضية من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 في استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا، والتي ستقام على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً في حضور عدد من الجماهير لمتابعة المنتخب خلال هذا اللقاء.