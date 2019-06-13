تردد قناة الهضبة الجديدة على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الهضبة الجديد، يبحث الكثير عن قنوات الأفلام والمسلسلات كي يتابعوا العديد من المسلسلات سواء الحديثة أو القديمة.

وقد ظهرت منذ أيام قليلة قناة جديدة بأسم الهضبة وهي على لقب الفنان الكبير عمرو دياب، وفيما يلي نوضح تردد قناة الهضبة الجديدة.

تردد قناة الهضبة الجديد

تخصصت قناة الهضمة في عرض المسلسلات وهي قناة ضمن شبكة قنوات الهضبة فمنها قناة الهضبة كلاسيك وهي تعرض الأفلام القديمة، والهضبة سينما وهي مخصصة لعرض الأفلام الحديثة وقناة الهضبة دراما المتخصصة في عرض المسلسلات سواء القديمة أو الحديثة وقناة الهضبة مسلسلات وهي تعرض المسلسلات الحديثة، وقناة الهضبة اليوم وهي متخصصة في البرامج، وتردد القناة هو 12563 الأستقطاب رأسي معدل الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500.