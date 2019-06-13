اليوم مجاناً تردد قناة ميكي mickey الجديد على نايل سات 2019 و التقاط ألإشارة بإشارة قوية

يأتي تردد قناة ميكي الجديد بإشارة قوية بعد التعديل الأخير، ليحل المشاكل التي رافقت التردد القديم للقناة على مدار الأشهرالماضية، وذلك ضمن خطة تطوير القناة التي حققت نجاحاً كبيرا، وتهتم قناة ميكي بالأطفال في محتواها اليومي، وتقدم أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والبرامج التعليمية المميزة التي تساعد الأطفال على المعرفة واكتساب الخبرات وتحسين شخصيتهم مما يجعلها محط اهتمام للأباء والأمهات.

ويمكن استقبال قناة ميكي من خلال ترددها الجديد على مختلف أنواع الرسيفرات من داخل مصر وخارجها من خلال القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم ضبط قيم تردد قناة ميكي من خلال الجدول أدناه، علماً بإن القناة عند البحث تظهر بإسم mickey.

تردد قناة ميكي الجديد

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11526 أفقي 27500

تردد قناة ميكي القديم

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11257 أفقي 27500

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد ميكي من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم.

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هذا هو تردد قناة قناة ميكي القديم، احدي أهم قنوات الأطفال عبر النايل سات 2019 ويمكنكم استقباله بقمر 70 سم، وإذا قابلتكم أى مشكلة في استقبال تردد القناة يمكنكم تركها بالتعليقات بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم.

قناة ميكي واحدة من أهم قنوات الاطفال المتواجدة إلي الآن على النايل سات، والقناة مسمرة في النجاح خلال الفترة الماضية.