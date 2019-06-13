جديد “الأن” أحدث تردد قناة أون سبورت 2019 / لنقل المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب...

تعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة،في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملازاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

ونتابع معكم من خلال موقعنا، كل جديد عن التردد الخاص، بقناة أون سبورت والمباريات التي تبثها القناة، التي هي قناة مجانية وتبث مباريات الدوري الممتاز لايف، مع متابعة تحليلية من خلال الإستديو التحليلي المتميز، للمبارة قبل بثها وبعد إنتهائها لتوضيح الفنيات في المباراة،وتستخدم القناة أحدث التقنيات من كاميرات تصوير عالية الجودة.

مباريات اليوم

مصر/ تنزانيا الساعة 9 مساءاً مباراة ودية في إطار تجهيزات أمم أفريقيا

وقد حازت قناة أون سبورت علي شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلي مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.