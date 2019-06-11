جميع ترددات قنوات الأخبار السودانية والجزائرية والعربية والأجنبية “تحديث يونيو 2019” على...

جميع ترددات قنوات الأخبار العربية والتي أصبحت محل بحث كبير خاصة مع الأحداث المتوالية التي يمر بها الإقليم، لذلك سنستعرض أهم ترددات القنوات الإخبارية العربية والأجنبية الناطقة بالعربية، وذلك على قمر علي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد كما سنعمل على التحديث المستمر لأي تغير قد يطرأ على تردد أي قناة يشملها هذا التقرير.

كما سنعمل يوميا على إضافة قنوات إخبارية واقتصادية جديدة بهذا التقرير، ويمكنكم طلب أي تردد لأي قناة تبحثون عنها من خلال ترك اسم القناة في تعليق على هذا التقرير، وسنقوم بصفة يومية بمراجعة التعليقات وإضافة القنوات التي تطلبونها.

جميع ترددات القنوات الإخبارية 2019

تردد قناة بي بي سي عربية BBC Arabic

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12207 27500 V 3/4 نايل سات 11564 27500 H 3/4 عرب سات 11996 27500 V 3/4

تردد قناة سكاي نيوز عربية Sky News Arabic

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11977 27500 V 5/6 عرب سات 11966 27500 V 3/4

تردد قناة العربية الحدث EL Hadath

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11823 27500 H 5/6 عرب سات 12284 27500 V 3/4

تردد قناة العربية للأخبار AL Arabiya News

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12169 27500 V 3/4

تردد قناة السعودية الإخبارية

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12149 27500 V 3/4

تردد قناة روسيا اليوم TRT TV

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11391 27500 V 3/4

تردد قناة CNN عربية

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12226 27500 H 3/4 عرب سات 11976 27500 V 3/4

تردد قناة صدي البلد مصر Sada EL Baled News

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12169 27500 H 5/6

تردد قناة النيل للأخبار Nile News TV

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11488 27500 H 3/4

تردد قناة اكسترا نيوز مصر Extra News

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11843 27500 H 3/4

تردد قناة أون لايف تى في مصر ON Live TV:

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 10854 27500 H 3/4

تردد قناة الميادين Mayadeen الإخبارية

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11391 27500 V 5/6 نايل سات 11012 27500 H 5/6 عرب سات 11958 27500 H 3/4 هوت بيرد 12111 27500 V 3/4 سهيل سات 11678 27500 H 5/6

تردد قناة العرب الإخبارية AL Arab TV

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 10873 27500 V 5/6

تردد قناة France 24 العربية

على النايل سات: معدل الترميز 27500 التردد 12207 رأسي (V) معامل تصحيح الخطأ 3/4.

على نايل سات معدل الترميز 27500 التردد 11564 أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ 3/4.

على العرب سات معدل الترميز 27500 التردد 11996 أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ 3/4.

على أسترا معدل الترميز 27500 التردد 11538 رأسي (V) معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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وسنوافيكم بجميع ما تطلبونه من ترددات قنوات، فق\ اكتب اسم القناة في تعليق وسيتم إضافة التردد على هذا التقرير الخاص بجميع القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية، كما سنعمل على التحديث الدائم لأي تغير قد يطرأ على ترددات القنوات بهذا التقرير، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.