تحديث يونيو حصر بجميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسلات السورية على مدار اليوم Syrian drama | تردد...

ترددات القنوات الناقلة المسلسلات السورية تعددت القنوات العارضة للمسلسلات العربية المصرية ومع انتشار الدراما التركية والسورية وغيرهم أصبح من المعتاد أن تتابع مسلسلات سورية أو تركية بكل سهولة وتعرض مدبلجة باللغة العربية الفصحى أو المصرية.

جدول مواعيد المسلسلات السورية والقنوات الناقلة تحديث يونيو

اسم المسلسل القناة الناقلة مواعيد العرض مسلسل ” الخربة “ قناة لنا الساعة : 20.00 بتوقيت دمشق

(الإعادة) : 12.00 بتوقيت دمشق مسلسل ” ضيعة ضايعة “ سورية دراما الساعة : 19.00 بتوقيت دمشق

(الإعادة) : 6.00 بتوقيت دمشق مسلسل ” زمان الصمت “ على قناة #العراقية 12437 الساعة : 00.00 بتوقيت دمشق مسلسل ” عناية مشددة “ على قناة #الجديد الساعة : 6.00 بتوقيت دمشق مسلسل ” بطل من هذا الزمان “ على قناة #لنا الساعة : 18.00 بتوقيت دمشق مسلسل ” يوميات مدير عام 2 “ على قناة #الجديد الساعة : 17.50 بتوقيت دمشق مسلسل العراب الجزء الثاني قناة لنا بلاس الساعة 11 ليلا مسلسل لعبة الموت قناة لنا الساعة 11 ليلا ويعاد 1 ظهراً مسلسل أرواح عارية قناة لنا الساعة 12 ليلا ويعاد 2 ظهراً

قناة سوريا دراما

ومن أهم القنوات التي تخصصت في عرض الدراما السورية على مدار اليوم قناة سوريا دراما الفضائية وهي تابعة الى هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية وهى مجموعة قنوات تبث عن طريق قمر نايل سات الصناعى، وتعمل القناة مجاناً دون تشفير لكل متابعين المسلسلات السورية وتميزت بالمحتوى الخاص بها وعملت على تقديم مختلف البرامج التي تعمل على إرضاء الفضول لدى المشاهدين ودعوتهم للمتابعة الدائمة لمشاهدة المزيد.

ومن المسلسلات التي تعرض على قناة سوريا دراما، مسلسل حنين ومسلسل طوق البنات، ومسلسل وهم وعريس هنا وسليمو وحريمو و وعدتني يا رفيقي ووحدن وروزنا و الرابوص و ما بتخلص حكايتنا.

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قناة صدى البلد

وتعد قناة صدى البلد من القنوات العارضة للدراما والمسلسلات بشكل عام فستجد الدراما المصرية واللبنانية وتعرض أيضًا الدراما السورية وتضم العديد من المسلسلات العربية.

استقبال قناة لنا

ومن القنوات الآخرى التي تعرض الدراما العربية والسورية خصوصًا، قناة لنا، التي بدأت البث في العام الماضي وأصبحت واحدة من أهم القنوات السورية التي تبث على النايل سات خلال فترة قصيرة، وقد عرضت الكثير من المسلسلات السورية التي لاقت استحسان كثير من الجمهور العربي، وقد أصبحت قناة لنا خلال تلك الفترة واحدة من أهم قنوات الدراما السورية، وتعمل بتقنية sd، بصورة مجانية بدون تشفير.

تردد القنوات الناقلة للدراما السورية على مدار اليوم

قناة سوريا دراما تبث على النايل سات بتردد 11179 استقطاب أفقى (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 6/5

ولها تردد آخر 11180 استقطاب أفقى (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 6/5

كما تبث على العرب سات بتردد 12054 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4. قناة صدى البلد تبث على النايل سات بتردد 11179 استقطاب أفقى (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 6/5. قناة لنا تبث على النايل سات بتردد 12360 استقطاب رأسي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 6/5

وتبث أيضًا بتردد 10727 استقطاب أفقى (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 6/5.

القنوات السورية Syrian drama :

-” Syrian Drama “: (سوريا دراما)

*12728 , H ” * 10922 /10920/10922/10930 , V ,3/4

– “Sama tv “: (#سما )

*10922 / 10921/10920/10930 , V, 3/4 *12603 , V

-Syria Satellite tv : 11178 , H (سوريا الفضائية)

– “Talaqie” : 11257 , H , 3/4 (#تلاقي)

متابعين معكم لعرض احدث القنوات الناقلة للمسلسلات السورية، عبر الأقمار الصناعية، فتابعونا لمعرفة المزيد من القنوات عبر موقعنا عرب نيوز.