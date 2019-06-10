استقبل احدث تردد قناة الشارقة الإماراتية 2019 …على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت...

الان استقبل قناة الشارقة الإماراتية فهي واحدة من أشهر وأقدم وأبرز القنوات الإماراتية، التي يتم بثها من داخل إمارة دبي، لقد تم تأسيس تلك القناة المعروفة في عام 1989، ولكن تم البث بها بشكل فعلي عبر الفضائيات في عام 1996م، لتنطلق لنشر والتنوير عبر الفضائيات، بمحتوى متميز هادف، نال إعجاب الملايين من المواطنين العرب حول العالم، وتعمل قناة الشارقة على ثلاثة أقمار وهم النايل سات وعرب سات والهوت بيرت، بالإضافة إلى ذلك أنه تعمل طوال الأربعة وعشرون سعة أي على مدار اليوم بشكل مجاني بدون تشفير، لتقدم محتوى عام متنوع، تابع قناة الشارقة الإماراتية.

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تأسيس قناة الشارقة الإماراتية

قناة الشارقة الحكومية تخضع تبعيها لمؤسسة الشارقة للإعلام، وقد أشرف سمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على افتتاحها في 11 فبراير عام 1989، للبث الأرضي، ثم عبرت عبر الفضائيات عام 1996، وقد أصبحت قناة الشارقة من القنوات الأكثر إنتشاراً عالمياً عبر الفضائيات، ويتابعها العرب وغير العرب من مختلف الدول.

مميزات قناة الشارقة الفضائية

أهم ما تميزت به قناة الشارقة طوال مشوارها الإعلامي التليفزيوني وهو بثها محتوى متنوع عام بلغات عدة بجانب اللغة العربية الأم، وهي اللغة الإنجليزية والفرنسية والأوردية، مما أدى لتنوع مشاهديها حول العالم، وزاد من شهرتها العالمية مع مرور الوقت.

كما تميزت تلك القناة بتنوعها الدائم، بالإضافة لتقدم النوعية الهادفة من الإعلام من خلال البرامج والعروض الترفيهية والدرامية.

قدمت قناة الشارقة العديد من البرامج الحوارية والترفيهية والإخبارية المعروفة على مستوي العالم العربي، وقد لاقت إعجاب الكثيرين وعمل الكثير أيضا على متابعتها، مما أزاد من شهرة القناة خلال تلك السنوات.

حرصت قناة الشارقة على استقطاب الكوادر الإعلامية الوطنية من أجل مواكبة التغيرات التنموية.

كما حرصت قناة الشارقة على تعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير إدائها الإعلامي، بكل مهنية وإحترافية، وتمسكها بالقيم والمبادي الإعلام.

اهتمت قناة الشارقة بكل ما يرتقي بالقناة، فواكبت الأفضل في مجال التطورات التكنولوجية، من خلال موقع القناة عبر الإنترنت.

تردد قناة الشارقة 2019

كما ذكرنا مسبقا أن القناة تقوم بالبث على الثلاثة أقمار وسنقوم بتوضيح تردد كلا منهم من خلال الآتي :

اسم القمر الصناعي نايل سات عرب سات هوت بيرد تردد 11012 11862 11747 معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 5/6 3/4 3/4 الاستقطاب عمودي V عمودي V أفقي H

تابع ترددات قناة الشارقة عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة الشارقة على النايل سات هو 11012 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي ومعدل تصحيح 5/6

أما تردد قناة الشارقة على العرب سات هو 11862 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي ومعدل تصحيح 3/4

وتردد قناة الشارقة على الهوت بيرد هو 11747 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعدل تصحيح 3/4

برامج قناة الشارقة 2019

تقدم قناة الشارقة برنامج متنوعة ويمكن التعرف عليها من هنا ومن تلك البرامج:

برنامج أخبار الدار

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برنامج صباح الشارقة

برنامج أماسي

برنامج الخط المباشر

برنامج فتاوى

نحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد القناة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.