“محدث” تردد قناة بي إن سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات/ ومباراة إيرلندا وجبل طارق في...

تعتبر قناة بي إن سبورت المشفرة من القنوات الرياضية المهمة وهي ضمن مجموعة من القنوات الرياضية القطرية المشفرة،التي تحمل نفس الإسم، ويبحث عن تردد قناة بي إن سبورت 2 العديد من محبي وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذه الرياضة التي لها محبين علي مستوي العالم، وتقدم قناة بي إن سبورت 2 علي شاشتها أهم البطولات، وتنقل بثها عبر النيل سات بإشتراك حيث أنها قناة مشفرة تتيح للمشتركين عليها فقط متابعة البطولات المنقولة عليها حصري.

وتنقل القناة علي شاشتها أهم المباريات التي يتابعها عشاق كرة القدم، وخاصاً الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والبرتغالي والفرنسي، وغيرها من البطولات المتميزة والممتعة للجمهور العربي الكبير.

مباريات اليوم “تصفيات أمم أوروبا”

إيرلندا/ جبل طارق الساعة 8,45 مساءاً الجولة الرابعة

ونقلت قناة بي إن سبورت 2 مراسم قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 20/3/2019، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، وبدأت المراسم بقرعة الكونفيدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة، وقد أعلنت نتيجة الكونفيدرالية الإفريقية، وقد جاء الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي.

تم إعلان قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا ايضاً وأسفرت النتيجة عن مواجهات ساخنة بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد تنقله قناة بي أن سبورت2 من متابعات لأهم الفاعليات والمباريات.

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تردد قناة بي إن سبورت 2 علي النايل سات وسهيل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونحن معكم بكل جديد ومميز نقدمه لمتابعين لتميزهم، ونحاول توفير أسهل الطرق لمعرفة التردد الصحيح للقناة بي إن سبورت 2 المشفرة، بعد دفع الإشتراك المخصص لها، للتمكن من متابعة أهم المباريات، وخاصاً مباريات كرة القدم وأشهر البطولات العالمية.