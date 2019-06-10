الان تردد قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات| تابع تردد قناة النهار دراما والنهار يوم والنهار...

تردد قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات، نتابع تردد قنوات النهار في ظل التحديثات الجديدة التي طرأت على قمر نايل سات الصناعي أصبح هناك تغيرات كثيرة في عدد كبير من القنوات التي تبث بطريقة مجانيا يوميا وعلى مدار الأسبوع، ومن ضمن تلك القنوات مجموعة قنوات النهار الفضائية، والتي تبث على كلا من النايل سات والعرب سات، وتم تحديث الترددات على القمرين.

تردد قنوات النهار

تقدم مجموعة قنوات النهار الفضائية عدد من البرامج المتكاملة والهادفة التي تعد حصرية ولا تخلوا أيضًا من التنوع فمنها الترفيهي والتثقيفي وغيرهم، وتعتبر شبكة قنوات النهار من أهم الشبكات التلفزيونية في مصر والوطن العربي، وذلك لأنها تعرض كل ما يبحث عنه المشاهد ومن برامج سياسية أو مسلسلات أو حتى برامج رياضية، وهي تحت رعاية رجل الأعمال علاء الكحكي، وتقوم بعرض كل ما يريده المشاهدون بمختلف الآراء دون أي تحيز لفئة أو لفكر معين، وتتعمد أن يكون البث مناسب لجميع الفئات والأعمار حتى يتناسب مع جميع المشاهدين من مختلف الأجناس والأعمار.

تعمل شبكة قنوات النهار بجهد على تقديم إعلام يناسب ويضرى الجميع، كما تهتم بتلبية احتياجات المشاهدين من برامج سواء سياسية أو دينية أو فنية أو اقتصادية وأعمال فنية أخرى، كما تمكنت من التمسك بهويتها الخاصة وتعبيرها الشخصي ومتابعتها لكل ما هو جديد على الساحة المصرية كانت أو العالمية من قضايا فنية أو اجتماعية أو سياسية سواء، فهى تعمل على كل ما يهتم به المجتمع عمومًا والمواطن خصوصًا، كما تحاول تقديم ووضع خطط حلول لكافة المشاكل العربية كانت أو العالمية أو المصرية.

شبكة قنوات النهار الفضائية

تضم شبكة قنوات النهار الفضائية مجموعة من القنوات في كافة المجالات، فهي تضم قناة النهار Al-Nahar سينما والنهار 1 والنهار دراما والنهار اليوم والنهار نور وأخيرًا النهار الرياضية.

برامج قناة النهار

برنامج واحد من الناس.

برنامج اسأل مع دعاء

برنامج البلاتوه

برنامج لقمة هنية

برنامج شارع النهار

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برنامج المهمة

إزي الصحة

قناة النهار يوتيوب

فيديو يوضح تردد قنوات النهار الجديد 2019

تردد قنوات النهار الجديد

قناة النهار Al-Nahar سينما التى تبث على النايل سات بتردد 12437 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4. قناة النهار 1 التى تبث على النايل سات بتردد 11488 استقطاب أفقي (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4. قناة النهار دراما التى تبث على النايل سات بتردد 11488 استقطاب أفقي (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4. قناة النهار اليوم التى تبث على النايل سات بتردد 11488 استقطاب أفقي (h) بمعدل ترميز 27500 FEC آلى. قناة النهار نور التى تبث على النايل سات بتردد 11488 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4. قناة النهار الرياضية التى تبث على النايل سات بتردد 12437 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4، ولها تردد أخر وهو 11488 استقطاب أفقي (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4.

مستمرين معكم عبر التحديثات لإضافة أي تغير أو تعديل على تردد قنوات النهار المتخصصة، فتابعونا عبر موقعنا عرب نيوز.