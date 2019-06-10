الان بث تردد قناة ” MBC العراق” مباشر على نايل سات SD و HD| برامج ومسلسلات  MBC العراق...

نقدم لكم تردد قناة MBC العراق التي يبحث عنها الكثير والتي سوف يتم انطلاقها خلال ساعات وستقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية المميزة إلى جانب مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات التي يُفضلها المشاهد العراقي، وقد أطلقت إدارة قنوات إم بي سي تصريحًا يُفيد بأن هذه القناة ستقدم العديد من المحتويات التي تخص الشأن العراقي سواء المسلسلات أو البرامج التي يتم إذاعتها من خلال هذه القناة، واليوم من خلال موقعنا سنقدم لكم تردد القناة بالإضافة إلى البرامج التي سيتم إذاعتها عبر تردد-قناة-ام-بي-سي-العراق (MBC Iraq TV) تردد قناة mbc العراق – تردد mbc العراق الجديد 2019 تردد ام بي سي العراق MBC IRAQ نايلسات عربسات هوت بيرد “بدون شيفرة MBC IRAQ”.

تعرف على: احدث تردد باقة قنوات mbc الجديد 2019

انطلاق قناة MBC العراق

انطلق بث القناة الجديدة MBC العراق يوم الأحد 17 فبراير 2019، حيث تم تجهيز أمسية فنية عراقية، يحييها نجوم الفن بالعراق،منهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، يوم الجمعة 15 فبراير.

# برنامج الليلة وية دعدوش

برنامج حاتم العراقي على قناة mbc العراق

حصري … حاتم العراقي يدخل مرحلة جديدة مع #mbc_العراق ويكشف تفاصيل ما سيقدم عليه

مجموعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة والمميزة على MBC IRAQ

تردد قناة MBC العراق

وسوف تقدم قناة إم بي سي العراق مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والكوميدية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص المرأة وعدد من البرامج الثقافية والتوك شو، إلى جانب البرامج الغنائية، وسوف نوفر لكم الآن جدولًا موضحًا به جميع البرامج التي سيتم بثها من خلال تردد قناة MBC العراق:

برامج قناة MBC العراق:

اسم البرنامج المحتوى Advertisements تفاصيل البرنامج كومه D كوميدي اجتماعي حلقات منوعة بطولة آلاء حسين – سولاف – احسان دعدوش وآخرين سهراية غنائي فني يقدمه النجم حاتم العراقي في استضافة مجموعة متعددة من أشهر الفنانين العراقين النهر الثالث حواري ثقافي تقديم آلاء حسين في استضافة مجموعة من نجوم وأدباء العراق وفنانين لاستعراض محطات في حياتهم الفنية الليلة ويه دعدوش توك شو يستضيف احسان دعدوش نجوم عراقين على قناة MBC العراق مع استعراض كوميديا وطرائف عن حياة الفنانين العراقين بث نكات كوميدي متنوع يقدمه نجوم أربعة مع حضور جمهور داخل الاستوديو لتبادل النكات والطرائف بالمشاركة مع ألمع النجوم العراقيين بيت بيوتي المرأة العراقية يحتوي على العديد من الفقرات التي تهم المرأة العرقية عبر قناة MBC العراق الجديدة ويتناول البرنامج ما يخص المرأة من الموضة وتربية الأبناء والمكياج .. الخ

كيفيه ضبط قناة ام بي سي العراق الجديد MBC IRAQ HD مع تجربة التردد و تشغيل القناة

تردد قناة MBC العراق على النايل سات

ويمكنكم متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

التردد معامل الترميز الاستقطاب 12226 بجودة HD عالية 27500 أفقي 11938 بجودة SD عادية 27500 عمودي

بدء العد التنازلي لانطلاق قناة ام بى سى العراق لكل الاسره العراقيه في داخل العراق وخارجه لمتابعة اخبار الوطن ومتابعة السهرات الفنية العراقية ونجوم العراق المشهورين المحبوبين وام بى سى العراقية لن تكن فقط للجماهير العراقية ولكن سوف يتابعها أيضا الكثير حول العالم .

شاهد برنامج Arabs Got Talent على ام بى سى العراق

آرابز جوت تالنت الموسم السادس يذاع يوم السبت من كل أسبوع، 9 مساءً توقيت السعودية على MBC4 و MBC IRAQ

وإذا واجهتم مشكلة في ضبط التردد يرجى مراسلتنا من خلال التعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم فورًا.