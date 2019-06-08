أعرف تردد قناة ATV التركية الجديد على قمر ” أسترا” وقمر “تركسات”2019

قناة ATV التركية، نستعرض التردد الأخير لقناة ATV التركية، تلك القناة التركية التي تبث علي الأقمار الصناعية “تركسات وأسترا” وهى قناة متنوعة ضمن مجموعة قنوات “Digitürk” المشفرة، وتعرض قناة ATV التركية البرامج والفقرات المتنوعة في مختلف المجالات، حتى تستمر وبشكل دائم الأضواء وذلك بتقديم محتوى عام ترضي به متابعيها في المنطقة، بما يناسب كافة الفئات العمرية، علي مدار اليوم بشكل متصل بدون توقف، مما زاد من أعداد متابعيها، لما تقدمه من محتوى متنوع هادف راقي، تابعونا وقناة ATV التركية،

قناة ATV التركية

قناة اي تي في التركية نالت أعلي نسبة مشاهدة بين متابعيها من العرب، فقد استطاعت أن تجذب قطاع كبير من المتابعين لها، يأتي ذلك إلي عرضها للدراما التركية بمختلف أنواعها التي يتابعها عدد كبير من المشاهدين، بالإضافة لأغلب أنواع العروض الأخرى التي تشد المتابع لها، بجانب بعض البرامج الترفيهية الشيقة، والتي استطاعت أن تبني لنفسها أرضية قوية بين القنوات الأخرى المشابهة لها.

استقبال تردد قناة ATV التركية 2019

قناة ATV التركية يتم استقبال بثها عبر قمر “أسترا” وقمر “تركسات” التركي بتحديث يدعم قوة بث عالية حتي يستطيع المشاهدين متابعته فقراتها دون انقطاع علي مدار اليوم، ونستعرض معكم جدول تفصيلي يجمل تردد القناة وكافة المعلومات الازمة لإستقبال القناة، وهي كالآتي:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الجودة تركسات 11628 27500 5/6 (H) أسترا 12692 27500 5/6 (H) أسترا 11243 27500 5/6 (H)

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث تردد قناة ATV التركية 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.