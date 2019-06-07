تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية على نايل سات وموعد مشاهدة الفيلم العالمي The Faster

تردد قناة ام بي سي أكشن بات أحد أهم ترددات مجموعة قنوات MBC السعودية، فمن المعروف اشتمال مجموعة قنوات ام بي سي على عدد من القنوات الفضائية في مختلف المجالات، كما أنها تحتوي على عدد من القنوات التي تهتم بالأفلام الأجنبية المترجمة ومنها قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وبالطبع قناة ام بي سي أكشن التي هي محل حديثنا اليوم، تتميز القناة بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار ال 24 ساعة، كما تعرض القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة منها ما ينتمي لطائفة البرامج الرياضية والبرامج الفنية وغيرها.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب نيوز تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، كما سنتناول بالتوضيح أهم الأفلام المقدمة على القناة وأشهر البرامج التي تعرض عليها حاليا.

تردد قناة ام بي سي أكشن

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

يجب التنويه بأنه في حال عدم تلقي إشارة من أحدى ترددات قناة ام بي سي أكشن المذكورة في الأعلى برجاء تجربة تردد أخر حيث أن هده الترددات تعمل على حسب المنطقة.

أفلام ام بي سي أكشن

دوما ما تحرص قناة ام بي سي أكشن على اختيار أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها شهرة لتقدمها على شاشتها، وهوا ما ذاد من عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات، فمن المعروف ما تمتلكه الأفلام الأجنبية من شعبية كبير جدا لما تتضمنه من خروج عن نمط الأفلام العربية وما تحتوي عليه من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى، هذه الشعبية الكبيرة للأفلام الأجنبية بجانب حسن اختيار ما يقدم على القناة كانت هي السبب وراء انتشار تردد قناة ام بي سي أكشن بصورة كبيرة واهتمام الكثير من محبي الأفلام الأجنبية بالحصول عليه.

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جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

في سياق الحديث عن تردد قناة ام بي سي أكشن نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام القناة اليوم

Faster 11:39pm Ridiculousness 01:19am Ridiculousness 01:40am Ray Donovan 02:04am The Mentalist 02:59am Fast & Furious 6 03:44am Driven 05:44am Ray Donovan 06:24am The Mentalist 07:19am The Carbonaro Effect 07:59am The Carbonaro Effect 08:31am Formula 1 08:59am Ridiculousness 09:58am Ridiculousness 10:31am Top Gear America 11:00am Stan Lee’s Superhumans 11:45am Top 20 Countdown 12:30pm Ridiculousness 01:28pm Ridiculousness 01:57pm Ridiculousness 02:23pm Ridiculousness 02:44pm Ridiculousness 03:06pm Ridiculousness 03:30pm فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى 03:54pm Straight Outta Compton 05:30pm WWE Super Show Down 07:54pm

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن لمشاهدة هذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية التي سبق توضيحها.

برامج قناة ام بي سي أكشن

تقدم القناة أيضا بجانب عرضها للأفلام الأجنبية عدد كبير من البرامج المتنوعة، إذ تقدم القناة عدد من أشهر الرياضية في الوطن العربي منها برنامج drivin وهوا برنامج متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات المختلفة لاختيار أفضلها، كما يقدم أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن برنامج raw وهوا أحد أقوى برامج المصارعة الحره في الوطن العربي، إذ يقدم البرنامج حلقات من عروض raw المميزة كل أسبوع.

برنامج WWE Raw على تردد قناة ام بي سي أكشن

لا يقتصر اهتمام قناة ام بي سي أكن على عرض الأفلام المترجمة فقط، بل أهتمت القناة بتقديم وعرض عدد كبير من البرامج الرياضية كما ذكرنا ومن أبرز تلك البرامج برنامج WWE Raw، البرنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة في الوطن العربي، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، ويسرنا استقبال ما تواجهونه من عقبات ومشاكل عن طريق التعليقات لتحاول حلها سويا، وفي حال حدوث تعديلات على تردد قناة ام بي سي أكشن سنوافيكم فورا به.