جديد “هنا” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة علي القمر الصناعي...

تعد قناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، من مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية علي مستوي العالم، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية.

تعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، ملازاً لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربى بوجة خاص، فهى توفر له كل ما يحتاجة من متابعة لأخبار المنافسات والأحداث الرياضية، وتبث القناة العديد من البرامج الرياضية المهمة والمميزة، التي تقدم تحليل لأهم وأخر الأخبار الرياضية والفاعليات الحصرية لأهم البطولات وموعد المباريات المقامة يومياً.

المباريات المقامة اليوم في تصفيات أمم أوروبا

جورجيا/ جبل طارق الساعة 6 مساءاً الجولة الثالثة مقدونيا/ بولندا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة جزر فاروه/ اسبانيا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة السويد/ مالطة الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة الجبل الأسود/ كوسوفو الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة ليتوانيا/ لوكسمبورج الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة التشيك/ بلغاريا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة النمسا/ سلوفينيا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة النرويج/ رومانيا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة الدنمارك/ أيرلندا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة لاتفيا/ إسرائيل الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة أوكرانيا/ صربيا الساعة 8,45 مساءاً الجولة الثالثة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة علي النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

قد يهمك معرفة تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية علي رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.